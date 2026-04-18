Tavşanlı'da otomobil beton direğe çarptı; sürücü öldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Barış Doğanay (33) idaresindeki otomobil, Tepecik yolunda beton direğe çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, araçta sıkışan sürücü ile Fatma A, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Doğanay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.