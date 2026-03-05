Tavuk Ciğeri Tarifi ve Yapılışı: Tavuk Ciğeri Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Tavuk Ciğeri Nedir?

Tavuk ciğeri, tavuğun karaciğer kısmıdır ve yüksek besin değerine sahiptir. İçeriğinde demir, B12 vitamini ve protein bulunur. Doğru temizlenip uygun sürede pişirildiğinde son derece yumuşak bir kıvam alır.

Tavuk Ciğeri İçin Gerekli Malzemeler

500 gram tavuk ciğeri 1 adet büyük boy kuru soğan 2 adet yeşil biber 2 yemek kaşığı sıvı yağ 1 tatlı kaşığı tereyağı (isteğe bağlı) 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı pul biber Yarım çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

Servis için: Maydanoz Limon dilimleri

Tavuk Ciğeri Nasıl Yapılır?

Ciğerin Temizlenmesi

Tavuk ciğerleri bol suyla yıkanır. Üzerindeki zar ve sinirli kısımlar temizlenir. Büyük parçalar ikiye bölünebilir.

Temizlenen ciğerler süzülüp kağıt havlu ile fazla suyu alınır. Bu adım, pişirme sırasında fazla sulanmayı önler.

Soğan ve Biberlerin Hazırlanması

Soğanlar piyazlık doğranır. Yeşil biberler ince dilimler halinde kesilir.

Pişirme Aşaması

Geniş bir tava yüksek ateşte ısıtılır. Sıvı yağ eklenir.

Önce ciğerler tavaya alınır ve yüksek ateşte mühürlenir. Bu aşamada karıştırmadan 1-2 dakika beklemek, suyunu salmadan kızarmasını sağlar.

Ardından karıştırılır ve yaklaşık 6-8 dakika pişirilir. Ciğer fazla pişirilirse sertleşir; bu nedenle süre kontrollü olmalıdır.

Ciğerler suyunu çekmeye başladığında soğan ve biberler eklenir. Birkaç dakika daha kavrulur.

En son tuz ve baharatlar eklenir. Tuzun en son eklenmesi ciğerin sertleşmesini önler.

İsteğe bağlı olarak son aşamada tereyağı eklenerek lezzet artırılabilir.

Tavuk Ciğerinin Püf Noktaları

Ciğer çok uzun süre pişirilmemelidir.

Yüksek ateşte mühürleme yapılmalıdır.

Tuz en son eklenmelidir.

Tavaya fazla yükleme yapılmamalıdır; aksi halde sulanır.

Temizleme işlemi dikkatli yapılmalıdır.

Alternatif Pişirme Yöntemleri

Unlu Tavuk Ciğeri

Ciğerler hafif una bulanarak kızartılabilir. Daha çıtır bir sonuç elde edilir.

Fırında Tavuk Ciğeri

Baharatlanmış ciğerler 200 derece fırında 15-20 dakika pişirilebilir.

Şişte Tavuk Ciğeri

Marine edilerek şişlere dizilir ve ızgarada pişirilir.

Tavuk Ciğerinin Faydaları

Yüksek demir içerir, kansızlığa karşı destek sağlar.

B12 vitamini bakımından zengindir.

Protein deposudur.

Enerji verir ve bağışıklık sistemini destekler.

Tavuk Ciğeri Yanına Ne Gider?

Soğan salatası

Pilav

Lavaş

Turşu

Tavuk Ciğeri Kaç Kaloridir?

100 gram tavuk ciğeri yaklaşık 150-170 kalori içerir. Pişirme yöntemine göre kalori miktarı değişebilir.

Saklama Koşulları

Pişmiş tavuk ciğeri buzdolabında 2 güne kadar saklanabilir. Ancak taze tüketilmesi önerilir.

Tavuk ciğeri, doğru temizleme ve pişirme teknikleri uygulandığında hem besleyici hem de son derece lezzetli bir ana yemek alternatifi sunar. Yüksek ateşte kısa sürede pişirilmesi, yumuşak dokunun korunması için en önemli adımdır. Pratik hazırlanışı sayesinde kısa sürede sofraya gelebilen bu tarif, ekonomik ve doyurucu bir seçenek arayanlar için ideal bir tercihtir.