        Tavuk Ciğeri Tarifi ve Yapılışı: Tavuk Ciğeri Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Tavuk Ciğeri Tarifi ve Yapılışı: Tavuk Ciğeri Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Protein ve demir açısından zengin bir sakatat ürünü olan tavuk ciğeri, doğru teknikle pişirildiğinde lokum gibi yumuşak ve lezzetli bir ana yemeğe dönüşür. Özellikle hızlı hazırlanması ve ekonomik olması nedeniyle mutfaklarda sıkça tercih edilir. Tavuk Ciğeri Tarifi ve Yapılışı: Tavuk Ciğeri Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler? İşte adım adım, tüm püf noktalarıyla detaylı anlatım…

        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 10:01
        Tavuk Ciğeri Tarifi ve Yapılışı

        Tavuk Ciğeri Nedir?

        Tavuk ciğeri, tavuğun karaciğer kısmıdır ve yüksek besin değerine sahiptir. İçeriğinde demir, B12 vitamini ve protein bulunur. Doğru temizlenip uygun sürede pişirildiğinde son derece yumuşak bir kıvam alır.

        Tavuk Ciğeri İçin Gerekli Malzemeler

        500 gram tavuk ciğeri 1 adet büyük boy kuru soğan 2 adet yeşil biber 2 yemek kaşığı sıvı yağ 1 tatlı kaşığı tereyağı (isteğe bağlı) 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı pul biber Yarım çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

        Servis için: Maydanoz Limon dilimleri

        Tavuk Ciğeri Nasıl Yapılır?

        Ciğerin Temizlenmesi

        Tavuk ciğerleri bol suyla yıkanır. Üzerindeki zar ve sinirli kısımlar temizlenir. Büyük parçalar ikiye bölünebilir.

        Temizlenen ciğerler süzülüp kağıt havlu ile fazla suyu alınır. Bu adım, pişirme sırasında fazla sulanmayı önler.

        Soğan ve Biberlerin Hazırlanması

        Soğanlar piyazlık doğranır. Yeşil biberler ince dilimler halinde kesilir.

        Pişirme Aşaması

        Geniş bir tava yüksek ateşte ısıtılır. Sıvı yağ eklenir.

        Önce ciğerler tavaya alınır ve yüksek ateşte mühürlenir. Bu aşamada karıştırmadan 1-2 dakika beklemek, suyunu salmadan kızarmasını sağlar.

        Ardından karıştırılır ve yaklaşık 6-8 dakika pişirilir. Ciğer fazla pişirilirse sertleşir; bu nedenle süre kontrollü olmalıdır.

        Ciğerler suyunu çekmeye başladığında soğan ve biberler eklenir. Birkaç dakika daha kavrulur.

        En son tuz ve baharatlar eklenir. Tuzun en son eklenmesi ciğerin sertleşmesini önler.

        İsteğe bağlı olarak son aşamada tereyağı eklenerek lezzet artırılabilir.

        Tavuk Ciğerinin Püf Noktaları

        Ciğer çok uzun süre pişirilmemelidir.

        Yüksek ateşte mühürleme yapılmalıdır.

        Tuz en son eklenmelidir.

        Tavaya fazla yükleme yapılmamalıdır; aksi halde sulanır.

        Temizleme işlemi dikkatli yapılmalıdır.

        Alternatif Pişirme Yöntemleri

        Unlu Tavuk Ciğeri

        Ciğerler hafif una bulanarak kızartılabilir. Daha çıtır bir sonuç elde edilir.

        Fırında Tavuk Ciğeri

        Baharatlanmış ciğerler 200 derece fırında 15-20 dakika pişirilebilir.

        Şişte Tavuk Ciğeri

        Marine edilerek şişlere dizilir ve ızgarada pişirilir.

        Tavuk Ciğerinin Faydaları

        Yüksek demir içerir, kansızlığa karşı destek sağlar.

        B12 vitamini bakımından zengindir.

        Protein deposudur.

        Enerji verir ve bağışıklık sistemini destekler.

        Tavuk Ciğeri Yanına Ne Gider?

        Soğan salatası

        Pilav

        Lavaş

        Turşu

        Tavuk Ciğeri Kaç Kaloridir?

        100 gram tavuk ciğeri yaklaşık 150-170 kalori içerir. Pişirme yöntemine göre kalori miktarı değişebilir.

        Saklama Koşulları

        Pişmiş tavuk ciğeri buzdolabında 2 güne kadar saklanabilir. Ancak taze tüketilmesi önerilir.

        Tavuk ciğeri, doğru temizleme ve pişirme teknikleri uygulandığında hem besleyici hem de son derece lezzetli bir ana yemek alternatifi sunar. Yüksek ateşte kısa sürede pişirilmesi, yumuşak dokunun korunması için en önemli adımdır. Pratik hazırlanışı sayesinde kısa sürede sofraya gelebilen bu tarif, ekonomik ve doyurucu bir seçenek arayanlar için ideal bir tercihtir.

        Hillary Clinton'ın masayı terk ettiği anlar paylaşıldı

        Temsilciler Meclisi komitesinde geçen hafta Epstein ifadesi veren eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın masayı yumruklayıp odayı terk ettiği anların videosu paylaşıldı.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
