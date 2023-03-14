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Tavuk eti üretimi ocakta yıllık bazda yüzde 3,8 azaldı

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azalarak 191 bin 807 tona düşerken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,3 yükselişle 1 milyar 727 milyon 224 bin adede çıktı

Tavuk eti üretimi ocakta yıllık bazda yüzde 3,8 azaldı
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ocakta 191 bin 807 ton tavuk eti üretimi gerçekleştirildi. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,8, aylık bazda yüzde 4,6 azaldı.

Tavuk yumurtası üretimi, ocakta aylık bazda yüzde 1,1 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı. Bu dönemde 1 milyar 727 milyon 224 bin adet tavuk yumurtası üretildi.

Ocakta kesilen tavuk sayısı yıllık yüzde 6 azalarak, 104 milyon 490 bin adet olarak kayıtlara geçti.

Hindi eti üretimi aynı dönemde yüzde 16,2 azaldı ve üretim miktarı 3 bin 636 ton oldu.

Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden sağlıklı veri ve bilgi elde edilememesi nedeniyle istatistik üretim süreçlerinde geçici uygulamalara gidildi.

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