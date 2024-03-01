Tavuk sote tarifi: mantarlı, kremalı, patatesli tavuk sote nasıl yapılır?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi

Mantarlı tavuk sote tarifi malzemeleri:

500 gram kemiksiz tavuk göğsü, kuşbaşı doğranmış

200 gram mantar, dilimlenmiş

1 büyük soğan, yemeklik doğranmış

2 diş sarımsak, ezilmiş veya doğranmış

1 büyük havuç, jülyen doğranmış

1 büyük kırmızı biber, jülyen doğranmış

1 büyük yeşil biber, jülyen doğranmış

2 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı soya sosu

2 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı bal veya pekmez (isteğe bağlı)

Tuz

Karabiber

Taze kekik veya maydanoz (servis için)

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Yapılışı:

Tavuk parçalarını tuz ve karabiber ile marine edin ve bir kenarda bekletin.

Geniş bir tavada veya derin bir tavada sıvı yağı ısıtın. Tavuk parçalarını ekleyin ve her iki tarafını da altın rengi alana kadar kızartın. Ardından tavukları tavadan alın ve bir kenarda bekletin.

Aynı tavaya biraz daha yağ ekleyin ve doğranmış soğanları ekleyerek yumuşayana kadar kavurun.

Soğanlar yumuşadıktan sonra sarımsakları ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.

Dilimlenmiş mantarları ekleyin ve mantarlar suyunu bırakıp çekene kadar soteleyin.

Havuç, kırmızı biber ve yeşil biberi ekleyin ve sebzeler yumuşayana kadar kavurun.

Sebzeler pişmeye yakın tavukları tekrar tavaya ekleyin.

Soya sosu, limon suyu ve isteğe bağlı olarak bal veya pekmezi tavaya ekleyin. Tüm malzemeleri bir arada karıştırın ve birkaç dakika daha pişirin.

Taze kekik veya maydanozla süsleyerek sıcak servis yapın. Yanında pilav veya ekmekle servis edebilirsiniz.

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Patatesli Tavuk Sote Tarifi

Patatesli tavuk sote tarifi, hızlı ve lezzetli bir yemek seçeneği olup, hem akşam yemeklerinde hem de özel günlerde sofraları zenginleştiren bir tarif. Hazırlanışı oldukça basittir ve genellikle evde bulunan malzemelerle yapılabilir. İlk adım olarak, tavuk göğsü veya but eti, tercihe göre kemiksiz olarak, küp küp doğranır ve bir tavada soteleme işlemi başlatılır. Tavuklar renk alıp suyunu salıp çekene kadar kavrulur. Bu arada, patatesler soyulup yıkanarak küp küp doğranır ve ayrı bir tavada kızartılır. Patatesler altın rengini alana kadar kızartıldıktan sonra fazla yağını süzmek için bir kağıt havlu üzerine alınırlar. Diğer tarafta, soğanlar ve biberler iri doğranır ve biraz sıvı yağ ile sotelenirler. Soğanlar yumuşayana kadar kavrulduktan sonra tavuklar ve patatesler de bu karışıma eklenir. Tüm malzemeler bir arada bir süre daha pişirilir ve baharatlar eklenerek tatlandırılır. Bu süreçte tuz, karabiber, pul biber gibi kişisel tercihlere göre baharatlar kullanılabilir. Son olarak, üzerine taze doğranmış maydanoz veya yeşillikler serpilerek servis edilir. Patatesli tavuk sote, sıcak olarak servis edildiğinde yanında pilav veya ekmekle birlikte tercih edilebilir. Hem doyurucu hem de pratik olan bu yemek, özellikle yoğun günlerde veya ani misafirleriniz için kurtarıcı bir tarif olabilir.

Formun Üstü

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Kremalı Tavuk Sote Tarifi

Kremalı tavuk sote tarifi, yumuşak ve kremsi dokusuyla damakları şenlendiren bir lezzet sunar. Tavuk parçalarının, sebzelerin ve kremanın muhteşem uyumuyla hazırlanan bu yemek, hem pratik hem de lezzetli bir seçenektir. Özellikle akşam yemeklerinde veya özel davetlerde masalarınıza renk ve lezzet katacak bir tariftir. Tavuk sote yaparken öncelikle tavuk göğsünü kuşbaşı doğrayın ve bir tavada hafifçe kızartın. Ardından doğranmış soğanı ve sarımsağı ekleyerek yumuşayana kadar kavurun. Daha sonra doğranmış havuç, biber ve mantarı ekleyin ve sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

Sebzeler pişerken bir başka tencerede krema ve biraz sütü ısıtın. Isınan kremaya rendelenmiş kaşar peyniri ekleyerek erimesini sağlayın. Sebzeler piştikten sonra tavukları ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun. Son olarak, hazırladığınız krema sosunu tavuk ve sebzelerin üzerine dökün. Tüm malzemeler iyice karıştıktan sonra altını kapatın ve sıcak servis yapın. Üzerine taze maydanoz veya dereotu serpiştirerek servis edebilirsiniz. Bu enfes kremalı tavuk sote, yanında pilav veya makarna ile servis edildiğinde doyurucu ve lezzetli bir öğün oluşturur. Her lokmasıyla damaklarda unutulmaz bir lezzet bırakır.