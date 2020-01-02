Tavuk yumurtası ve balıkta KDV indirildi

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çanakkale temasları sırasında mobilyada KDV'yi düşürdüklerini açıklamasının ardından tavuk yumurtası ve toptan balık tesliminde de KDV indirimine gidildi.

1994 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre tavuk yumurtasında KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi.

Tavuk yumurtası, toptanda yüzde 1 KDV'nin uygulandığı 1 No'lu listeye alınırken, diğer bir değişiklik de toptancı hallerine yapılan balık teslimlerinde gerçekleşti.

Buna göre yine yüzde 1 KDV uygulanan 1 sayılı listenin 6'ncı sırasındaki sebze ve meyveler arasına balık teslimleri de eklendi.