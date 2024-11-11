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        Haberler Yemek Yapma Tavuklu mu olmalı tavuksuz mu? Parmesan peyniri ile zenginleşen Fettuccine Alfredo tarifi!

        Tavuklu mu olmalı tavuksuz mu? Parmesan peyniri ile zenginleşen Fettuccine Alfredo tarifi!

        İtalyan mutfağının klasikleşmiş tariflerinden Fettuccine Alfredo, yoğun kremalı sosu ve parmesan lezzetiyle damaklarda iz bırakır. Yapımı son derece kolay olan bu makarna tarifi, özellikle misafir sofralarında etkileyici bir başlangıç olarak tercih edilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 17:01 Güncelleme: 11.11.2024 - 17:01
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        Fettuccine Alfredo tarifi!
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        İtalyan mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan Fettuccine Alfredo, sade ve yoğun bir krema sosu ile harmanlanan leziz bir makarna tarifidir. Hem kolay hazırlanışı hem de zengin lezzeti ile sofralarda vazgeçilmez bir yere sahiptir. İşte, klasik Fettuccine Alfredo tarifi!

        MALZEMELER

        500 gr fettuccine makarna

        2 su bardağı krema

        1 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

        3 yemek kaşığı tereyağı

        2 diş sarımsak (isteğe bağlı)

        Tuz ve karabiber

        MAKARNANIN HAZIRLANIŞI

        Makarna Pişirme: Büyük bir tencereyi su ile doldurun, içine biraz tuz ekleyin ve kaynamaya bırakın. Su kaynadıktan sonra fettuccine makarnayı ekleyin. Paketin üzerinde belirtilen süre boyunca pişirin ve al dente kıvamına gelmesini sağlayın. Makarnayı süzgeçle süzün, ancak makarna suyundan bir bardak kadar ayırın. Bu suyu sos kıvamını ayarlamak için sonradan kullanabilirsiniz.

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        SOSUN HAZIRLANIŞI

        Tereyağını Eritme: Geniş bir tavada orta ateşte tereyağını eritin. Eğer sarımsak eklemek istiyorsanız, doğranmış sarımsakları bu aşamada tereyağı ile birkaç dakika kavurarak aromalarını ortaya çıkarabilirsiniz.

        Kremayı Ekleyin: Eriyen tereyağının üzerine kremayı dökün ve iyice karıştırarak ısıtın. Karışımın kaynamamasına dikkat edin. Kısık ateşte kremayı sürekli karıştırarak birkaç dakika pişirin.

        Parmesan Ekleyin: Kremalı sosun içine rendelenmiş parmesan peynirini ekleyin ve sosun koyulaşmasını sağlayın. Parmesan peyniri eriyip sosla tamamen karışana kadar karıştırmaya devam edin. Sosun kıvamı çok yoğun olduysa, makarna suyundan azar azar ekleyerek inceltebilirsiniz.

        MAKARNAYI SOSLA BİRLEŞTİRME

        Makarna ve Sosu Karıştırın: Süzülmüş fettuccine makarnayı hazırladığınız sosa ekleyin. Tahta bir kaşık yardımıyla makarnaları sosa iyice bulayın. Tuz ve karabiber ekleyerek son dokunuşları yapın. Sos ve makarna iyice karıştığında ocaktan alın.

        Servis: Sıcak olarak servis tabağına alın. Üzerine ekstra parmesan rendesi ve isteğe göre karabiber ekleyebilirsiniz. Dilerseniz ince doğranmış maydanoz veya fesleğen ile de süsleyebilirsiniz.

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