Taylan Antalyalı, Samsunspor'a imzayı atıyor!
Geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Galatasaray'ın futbolcusu Taylan Antalyalı, Samsunspor ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...
Galatasaray'da yeni sezon planlamasında yer almayan Taylan Antalyalı, Yılport Samsunspor'a transfer olmaya hazırlanıyor.
Yayıncı kuruluşun haberine göre, milli futbolcu, Trendyol Süper Lig'in yeni ekibiyle anlaşma sağladı.
28 yaşındaki orta sahanın yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.
Taylan Antalyalı, resmi sözleşmeye imza attıktan sonra Yılport Samsunspor'un Bolu'daki kampına katılacak.
Geçtiğimiz sezonu MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren Taylan Antalyalı, 31 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı.