        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Taylan Bulut üç ay sonra ilk 11'de

        Taylan Bulut üç ay sonra ilk 11'de

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor ile kupada oynadıkları son maça göre 3 değişiklik yaptı. Siyah Beyazlılar'da forma giyen sağ bek oyuncusu Taylan Bulut, yaklaşık üç ay sonra sahalara döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 20:44 Güncelleme:
        Taylan Bulut üç ay sonra ilk 11'de!

        Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ağırladıkları maçta, en son kupada Alanyaspor ile oynadıkları mücadele göre ilk 11'de üç değişiklik yaptı.

        Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleye Devis Vasquez, Taylan Bulut, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Milot Rashica, El Bilal Toure ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'i ile başladı.

        Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Emre Bilgin, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Vaclav Cerny, Kristjan Asllani, Jota Silva, Devrim Şahin, Yasin Özcan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

        Deneyimli teknik adam, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Corendon Alanyaspor'u 3-0 yendikleri maçın ilk 11'ine göre 2'si zorunlu, 3 değişikliğe gitti.

        Sergen Yalçın, müsabakada sarı kart cezalıları kaleci Ersin Destanoğlu ve sağ bek Amir Murillo'nun yerine Devis Vasquez ile Taylan Bulut'a şans verdi.

        53 yaşındaki teknik adam, hücumun sağında ise Vaclav Cerny'nin yerine Milot Rashica'yı görevlendirdi.

        DEVİZ VAZQUEZ, İLK KEZ FORMA GİYDİ

        Beşiktaş'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı kaleci Devis Vasquez'in Fatih Karagümrük karşısında ilk kez görev aldı.

        Siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş formasını ilk kez giyen Kolombiyalı file bekçisine maç öncesinde tezahüratlarla destek verdi.

        TAYLAN BULUT, YAKLAŞIK 3 AY SONRA İLK 11'DE

        Beşiktaş'ta sağ bek Taylan Bulut, yaklaşık 3 ay sonra ilk 11'de maça başladı.

        20 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından 80 gün sonra Fatih Karagümrük müsabakasında ilk 11'de görevlendirildi.

        Genç oyuncu, siyah-beyazlı formayı son olarak 5 Şubat'ta Türkiye Kupası'nda oynanan Kocaelispor karşısında giymişti.

        Taylan Bulut, bu sezon Beşiktaş formasıyla 9 maçta görev yaptı.

        ŞAMPİYON GÜREŞÇİ NESRİN BAŞ'A ÇİÇEK VERİLDİ

        Beşiktaş'ın milli güreşçisi Nesrin Baş'a elde ettiği başarıdan dolayı maç öncesinde çiçek takdim edildi.

        Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcuya ikinci başkan Hakan Daltaban ve asbaşkan Murat Kılıç, karşılaşma öncesinde çiçek verdi.

        Siyah-beyazlı taraftarlar, Nesrin Baş'ı alkışlarla kutladı.

        MARCELO VE SOUZA, YENİDEN "DOLMABAHÇE'DE"

        Farklı bir etkinlik için Türkiye'ye gelen Beşiktaş'ın Brezilyalı eski futbolcuları Marcelo Guedes ve Josef de Souza, uzun bir aradan sonra Tüpraş Stadı'na geldi. Siyah-beyazlı formayla lig şampiyonlukları yaşayan ikili, taraftarlardan büyük alkış aldı.

        İkinci başkan Hakan Daltaban ve asbaşkan Murat Kılıç, Marcelo ve Souza'ya hatıra formaları takdim etti.

        İki eski oyuncu, daha sonra tribünden Fatih Karagümrük mücadelesini takip etti.

        KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ'YE ÖDÜL

        Trendyol Süper Lig'de mart ayının en güzel golü, futbolseverlerin oylarıyla Orkun Kökçü'nün Gençlerbirliği'ne attığı gol seçildi.

        Siyah-beyazlı takımın kaptanı Orkun Kökçü'nün Trendyol Süper lig 26. haftasında Gençlerbirliği'ne deplasmanda attığı frikik golü, Türkiye Futbol Federasyonunun resmi Süper Lig hesabı tarafından ayın golü oldu.

        Orkun, ödülünü Türkiye Futbol Federasyonu İstanbul Temsilcisi Gür Onar'ın elinden aldı.

        Yasağı kaldırma vaadiyle vurgun
        Yasağı kaldırma vaadiyle vurgun
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        Goller peş peşe geldi!
        Goller peş peşe geldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        Gülistan Doku'nun kahreden yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Gülistan Doku'nun kahreden yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Bugün Ne Oldu? 27 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 27 Nisan 2026'nın haberleri
        Kardeşini öldüren ağabey yakalandı
        Kardeşini öldüren ağabey yakalandı
        F.Bahçe antrenmanları izlenebilir mi?
        F.Bahçe antrenmanları izlenebilir mi?
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber!
        Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber!
        Alman turist otel odasında asılı bulundu!
        Alman turist otel odasında asılı bulundu!
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        İnsanlık nereye koşuyor?
        İnsanlık nereye koşuyor?
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        "Artık şampiyondur!"
        "Artık şampiyondur!"
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!