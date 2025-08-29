Habertürk
        Tayland'da başbakan azledildi

        Tayland'da başbakan azledildi

        Tayland Anayasa Mahkemesi, Kamboçya ile yaşanan çatışmalar sırasında eski Kamboçya Başbakanı ve Senato Başkanı Hun Sen ile telefonda görüşen Başbakan Paetongtarn Şinavatra'yı etik kuralları ihlal gerekçesiyle görevinden azletti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2025 - 17:20 Güncelleme: 29.08.2025 - 17:20
        
        Tayland Anayasa Mahkemesi, görevinden uzaklaştırılan Başbakan Paetongtarn Şinavatra'yı eski Kamboçya Başbakanı ve Senato Başkanı Hun Sen ile telefon görüşmesinde etik kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle azletti.

        Bangkok Post gazetesinin haberine göre mahkeme, iki ülke arasındaki son sınır geriliminin ardından eski Kamboçya Başbakanı Hun Sen ile telefon görüşmesi tartışmalara yol açan Şinavatra'ya ilişkin davayı karara bağladı.

        Basına sızdırılan 17 dakikalık telefon görüşmesinde Hun Sen'e "Amca" diye hitap eden Şinavatra, etik kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle başbakanlık görevinden alındı.

        Böylece Şinavatra, ülkede Anayasa Mahkemesi tarafından görevden alınan son 17 yıldaki 5'inci başbakan oldu.

        Şinavatra'nın yerine vekalet eden Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Phumtham Wechayachai liderliğindeki kabinenin, Parlamento yeni başbakanı onaylayana kadar görevini sürdürmesi bekleniyor.

        Sızdırılan telefon görüşmesi

        Basına sızdırılan 17 dakikalık telefon görüşmesinde Şinavatra'nın, Hun Sen'e "Amca" diye hitap ettiği ve Taylandlı askeri komutanı görevden alacağını söylediği duyuluyor.

        Koalisyon hükümetinin ikinci büyük ortağı Bhumjaithai Partisi, telefon görüşmesinin "ülkenin ve Tayland ordusunun egemenliğine ve esenliğine zarar verdiğini" belirterek koalisyondan çekilmiş, Şinavatra liderliğindeki koalisyon hükümeti çöküşün eşiğine gelmişti.

        İstifa çağrıları almaya başlayan Şinavatra, özür dileyerek üslubunun "müzakere taktiği" olduğunu ifade etmiş, amacının iki ülke arasında barışı sağlamak olduğunu söylemişti.

        Bunun üzerine Tayland Anayasa Mahkemesi, eski Kamboçya Başbakanı ve Senato Başkanı Hun Sen ile telefon görüşmesi tartışmalara yol açan Başbakan Şinavatra'yı 1 Temmuz'da görevden uzaklaştırmıştı.

        Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

        Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

        Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

        Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.

        Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, sınırlarında yaşadıkları gerilimle ilgili Malezya'nın arabuluculuğunda başkent Kuala Lumpur'da bir araya gelmişti.

        Malezya Başbakanı Enver İbrahim, görüşmelerin ardından tarafların "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

        Tayland Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya'yı ihtilaflı sınıf hattında saldırılar düzenlemekle suçlayarak, "Bu, ateşkes anlaşmasının açık bir ihlalidir." ifadesini kullanmıştı.

        Kamboçya Savunma Bakanlığı ise ülkenin ateşkesi ihlal ettiğine yönelik iddiaları reddetmişti.

