Tayland'da eski Başbakan Taksin Şinavatra hapishanedeki ilk gecesinde hastaneye kaldırıldı

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Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Ceza İnfaz Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Sitthi Sutivong, Taksin'in göğüs ağrısı ve yüksek tansiyon şikayetiyle Ceza İnfaz Kurumuna bağlı hastanede muayene dildiğini ancak burada yeterli ekipman ve uzman bulunmadığı gerekçesiyle Polis Genel Hastanesine sevk edildiğini duyurdu.