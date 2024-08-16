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        Haberler Dünya Tayland'da eski başbakanın kızı Paetongtarn Şinavatra başbakan seçildi | Dış Haberler

        Tayland'da eski başbakanın kızı Paetongtarn Şinavatra başbakan seçildi

        Tayland'da parlamentoda yapılan oylamada eski Başbakan Taksin Şinavatra'nın kızı 37 yaşındaki Paetongtarn Şinavatra, ülkenin 31. başbakanı seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 10:06 Güncelleme: 16.08.2024 - 10:06
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        Tayland'da eski başbakanın kızı başbakan seçildi
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        Bangkok Post gazetesinin haberine göre, parlamentoda, Pheu Thai Partisi ve koalisyon ortaklarının başbakanlık için aday gösterdiği Paetongtarn Şinavatra için oylama yapıldı.

        Oylamada Paetongtarn'ın lehine 319, aleyhine 145 oy kullanılırken 27 milletvekili çekimser kaldı.

        Parlamentoda yapılan oylama sonucunda 37 yaşındaki Paetongtarn, ülkenin 31. başbakanı seçildi.

        Paetongtarn, ülkenin en genç başbakanı seçilirken, Şinavatra ailesinden bu görevi üstlenen 3. isim oldu.

        Anayasa Mahkemesi, 14 Ağustos'ta Başbakan Srettha Thavisin'i, kabine üyelerinden Pichit Chuenban'ı "hukuksuz atadığı" gerekçesiyle azletmişti.

        Pheu Thai Partisi ve koalisyon ortakları da eski Başbakan Taksin Şinavatra'nın kızı Paetongtarn Şinavatra'yı parlamentoda yapılacak oylamada yeni lider olarak aday göstermişti.

        Eski Başbakan Taksin Şinavatra, 2006'da askeri darbe sonucu görevinden uzaklaştırılmıştı.

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