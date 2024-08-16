Tayland'da eski başbakanın kızı Paetongtarn Şinavatra başbakan seçildi

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, parlamentoda, Pheu Thai Partisi ve koalisyon ortaklarının başbakanlık için aday gösterdiği Paetongtarn Şinavatra için oylama yapıldı.

Oylamada Paetongtarn'ın lehine 319, aleyhine 145 oy kullanılırken 27 milletvekili çekimser kaldı.

Parlamentoda yapılan oylama sonucunda 37 yaşındaki Paetongtarn, ülkenin 31. başbakanı seçildi.

Paetongtarn, ülkenin en genç başbakanı seçilirken, Şinavatra ailesinden bu görevi üstlenen 3. isim oldu.

Anayasa Mahkemesi, 14 Ağustos'ta Başbakan Srettha Thavisin'i, kabine üyelerinden Pichit Chuenban'ı "hukuksuz atadığı" gerekçesiyle azletmişti.