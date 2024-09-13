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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tayland'da yeni hükümet harekete geçti! Vatandaşlarına 296 dolar dağıtıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Tayland'da yeni hükümet harekete geçti! Vatandaşlarına 296 dolar dağıtıyor

        Tayland'ın Yeni Başbakanı Paetongtarn Shinawatra ülkenin ekonomik sıkıntılarını çözmek için harekete geçeceğini belirtti. Paetongtarn 16 yaş ve üzeri tüm Taylandlılara nakit dağıtımı yapma sözü verilen 'Dijital Cüzdan' programının düşük gelirli grupları da kapsayacağını ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 11:08 Güncelleme: 13.09.2024 - 11:08
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        Tayland'da yeni hükümet vatandaşlarına 296 dolar dağıtıyor
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        İktidardaki Pheu Thai Partisi'nin lideri ve eski Başbakan Thaksin Shinawatra'nın kızı olan Paetongtarn Shinawatra, geçen ay bir mahkemenin, rüşvet davasında hapis yatmış bir kabine üyesini atayarak etik yasasını ihlal ettiği suçlamasıyla Srettha Thavisin'i görevinden almasının ardından göreve başlamıştı.

        Tayland'ın Yeni Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, Perşembe günü Parlamento'da yaptığı açılış konuşmasında, ülkenin ekonomik sıkıntılarını çözmek için selefinin planlarının çoğunu sürdüreceğine söz verdi.

        'YER ALTI EKONOMİSİNİ' VERGİLENDİRME...

        Paetongtarn; yüksek hanehalkı borcu, artan yaşam maliyeti, azalan gelirler gibi birçok ekonomik zorlukla karşı karşıya olan ülkesinin sorunlarını acilen ele alarak 'Tayland halkının umudunu mümkün olan en kısa sürede geri getireceğini' söyledi.

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        Hükümetin 'gayri resmi ekonomiyi' ve 'yeraltı ekonomisini' yasallaştırıp vergilendirerek yeni gelir elde edeceğini söyleyen Paetongtarn, 'eğlence kompleksleri' olarak tanıtılan kumarhanelerin yasallaştırılmasına dair sinyaller de verdi.

        DÜŞÜK GELİRLİYE 10 BİN TL DEĞERİNDE DESTEK

        Paetongtarn ayrıca bir önceki hükümetin 296 dolarlık (yaklaşık 10 bin TL) dijital nakit dağıtım planını da devam ettireceğini söyledi. Yetkililer, geçen yılki seçim kampanyası sırasında başlangıçta 16 yaş ve üzeri tüm Taylandlılara nakit dağıtımı yapma sözü verilen 'Dijital Cüzdan' programını açıklamıştı. Paetongtarn şimdi düşük gelirli gruplara da öncelik vereceğini ve bu programdan faydalanmalarını sağlayacağını söyledi. Bu kişilere bu ay veya Ekim ayına kadar toplu ödeme yapılması planlanırken, hak sahibi olan diğer kişilere de bu yılın sonlarından itibaren taksitler halinde ödeme yapılması bekleniyor.

        ESRAR YENİDEN SERBEST

        Eski hükümetin esrarı tekrar yasadışı yapma sözü vermesinin ardından Paetongtarn, yönetiminin tıbbi esrarı ekonomiyi canlandırmanın bir yolu olarak destekleyeceğini ve sosyal etkisini azaltmak için düzenlemeler ekleyeceğini de söyledi. Özellikle gençler arasında uyuşturucu bağımlılığı korkuları kamuoyunda tepkiye yol açmış ve geçen yılki seçim kampanyası sırasında Paetongtarn'ın partisi diğer partilerle birlikte uyuşturucuyu yasaklamak için önlemleri geri getirme sözü vermişti. Ancak hükümet Temmuz ayında aniden bu sözden geri adım attığının sinyalini verdi.

        Paetongtarn son olarak hükümetinin uzun vadede iklim değişikliği sorununu ele alacağını, eğitim kalitesini ve evrensel sağlık sistemini iyileştireceğini, daha demokratik bir anayasa taslağı hazırlayarak ve bürokratik sistem ile orduyu reform ederek siyasi istikrarsızlığı gidereceğini de vurguladı.

        Paetongtarn'ın açıklamaları ülkede karmaşık tepkilere sebep olurken, özellikle para ödemesi kararı çoğunlukla olumlu karşılandı.

        * Haberin görseli İHA ve Associated Press'ten servis edilmiştir.

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