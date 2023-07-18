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        Tayland nerede, hangi kıtada yer alır? Tayland başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri nedir?

        Sahip olduğu yüzölçümü ile dünyanın en büyük 51. ülkesi olan Tayland; 1932 yılına kadar mutlak monarşi ile yönetilmiş, bu tarihte ise yeni yönetim biçimi olarak parlamenter monarşiyi ilan etmiştir.  6 farklı coğrafi bölgeye ayrılan ve nerdeyse tüm yıl sıcak ve nemli bir iklimin etkisi altında bulunan Tayland, bitki örtüsü bakımından da oldukça zengin bir coğrafyaya sahiptir. Hem iklimi hem de doğal güzellikleri sebebiyle dünyanın en önemli turizm lokasyonlarından biri olan Tayland hangi kıtada yer almaktadır? Tayland başkenti neresidir?

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 17:25
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        Tayland nerede, hangi kıtada yer alır?
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        Tayland, genel olarak keskin sınıf ayrılıkları taşımayan bir yapıya sahiptir. Peki, yaklaşık %93’ünün okuryazar olduğu ve artış hızının yıllık ortalama %3 civarında olduğu Tayland nüfusu kimlerden meydana gelmektedir? Tayland para birimi nedir? İşte, tüm detaylar...

        Tayland Nerede?

        Tayland hangi kıtada yer almaktadır diye sorulduğunda verilecek cevap Asya kıtası olacaktır. Güneydoğu Asya’da Hindiçin yarımadası’nın tam ortasında yer alan Tayland; kuzeyde Burma ve Laos, doğuda Siyam Körfezi ve Kamboçya, güneyde Malezya batıda ise Burma ve Andaman Denizi ile çevrelenmiş bir ülkedir.

        İlk yerleşimlerin günümüzden yaklaşık 40 bin sene önce gerçekleştiği düşünülen Tayland; 1238 ile 1932 tarihleri arasında mutlak monarşi ile yönetilmiş; 1932 yılında ise yeni yönetim biçimi olarak parlamenter monarşiyi kabul etmiştir. Son yıllarda özellikle sanayi alanında yaptığı atılımlar ile, dünyanın önemli ekonomilerinden biri olma yoluna ilerleyen Tayland; Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği olan ASEAN’ın da kurucu üyesidir.

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        Tayland Başkenti

        Önemli bir Güneydoğu Asya ülkesi olan Tayland’ın başkenti Bangkok’tur. Aynı zamanda ülkenin en büyük şehri de olan bu başkent, 1782 yılında kurulmuştur. 50 bölgeden meydana gelen ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken Bangkok, sahip olduğu 40 bin tapınak ile de dikkat çekmektedir. Şehrin içinde yer alan kanallar sebebiyle Doğu’nun Venedik’i olarak da anılan Bangkok, dünyanın en çok turist çeken şehirleri listesinde de ilk sırada yer almaktadır.

        Tayland Nüfusu

        2023 verilerine göre Tayland’ın nüfusu 69 milyon 400 bin kişiden meydana gelmektedir. Yaklaşık %75’i Taylardan, geriye kalan kısım ise Çinliler, Malaylar ve Kmerler gibi çeşitli Asyalı etnik gruplardan meydana gelen Tayland nüfusu içinde okuryazarlık oranı ise %93 civarındadır. Tayca ya da Merkez Tay dilinin resmi dil olarak konuşulduğu ülkede, nüfusun yaklaşık olarak %10’unu oluşturan Çinliler ise kendi dillerini konuşmaktadırlar. Dini inanç hususunda ise nüfusun yaklaşık %95’i Budizm’in Therevada koluna mensuptur.

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        Tayland Para Birimi

        Tayland’da kullanılan resmi para biriminin adı Tayland bahtıdır. Güneydoğu Asya coğrafyasının en güçlü para birimlerinden bir tanesi olan Tayland bahtının uluslararası piyasalardaki sembolü ise THB’dir.

        Tayland Bayrağının Anlamı

        İlk kez 1917 yılında tasarlanan Tayland bayrağı; kırmızı, beyaz, mor, beyaz ve kırmızı renkten oluşan 5 şeritten meydana gelmektedir. Bayrağın en üst ve en altında yer alan kırmızı şerit, savaşlarda dökülen kanları, kırmızı renklerin altında ve üstünde yer alan beyaz renk Budizm inanıcını ve dürüstlüğü, bayrağın en ortasında yer alan mavi şerit ise Thai Krallığı’nı sembolize etmektedir.

        Tayland Şehirleri

        Kuzey, güney, doğu, batı, kuzeydoğu ve orta olmak üzere 6 coğrafi bölgeye ayrılmış olan Tayland; Bangkok özel olmak üzere toplam 76 ilden meydana gelmektedir. Bu 76 şehir arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

        • Bangkok
        • Phuket City
        • Pattaya
        • Chiang Mai
        • Ayutthaya

        Tayland Türkiye Saat Farkı

        Taylan ile Türkiye’de kullanılmakta olan yerel saat arasında 4 saatlik bir fark bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati Tayland’dan 4 saat geridedir.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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