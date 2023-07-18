Vietnam nerede, hangi kıtada yer alır? Vietnam başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri nedir? Enine dar, boyuna ise uzun bir kara parçası üzerinde yer alan Vietnam; ilk olarak 1945 yılında bağımsızlığını ilan etmiş, 1955 'te kuzey ve güney olmak üzere ikiye bölünmüş, 1976 yılında ise yeniden birleşerek günümüzdeki halini almış bir devlettir. Özellikle son dönemde gerçekleştirilen yatırımlarla ekonomik yapısını da güçlendirmeye başlayan Vietnam'da en önemli sektör sanayidir. Dağlar ve yüksek yaylalarla kaplı bir coğrafyada konumlanmış olan Vietnam hangi kıtada yer almaktadır? Vietnam başkenti neresidir?

Dağlık araziler sebebiyle düzensiz olarak dağılmış olan ve çok sayıda azınlık gruba ev sahipliği yapmasına rağmen bir kültür birliği yaratmayı başarmış olan Vietnam nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Vietnam para birimi nedir? İşte, tüm detaylar...

Vietnam Nerede?

Vietnam hangi kıtada yer almaktadır diye bir soru yöneltildiğinde verilecek cevap Asya kıtası olacaktır. Güneydoğu Asya’da yer alan Hindiçin Yarımadasının doğusundaki bir ülke olan Vietnam; kuzeyde Çin, batıda Laos ve Kamboçya, doğuda Güney Çin Denizi, güneyde ise Siyam Körfezi ile çevrelenmiştir.

Yapılan arkeolojik çalışmalara göre tarihi günümüzden yaklaşık 2500 yıl öncesine dayanan Vietnam coğrafyasında, ilk bağımsız Vietnam devletinin kurulması 968 yılında gerçekleşmiştir. 2. Dünya Savaşı esnasında Japonya’nın işgaline uğrayan Vietnam, Japonya’nın savaştan yenik ayrılmasıyla bir kez daha bağımsızlığını kazanmış ancak 1955 yılında Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam olmak üzere ikiye bölünmüştür. Günümüzde Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti olarak varlığını sürdüren ülkenin 1976 yılında gerçekleşmiştir. 1955 yılında, Kuzey ve Güney Vietnam arasında başlayan iç savaş 1975 yılında sona ermiş ve 1976 yılında da Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuştur.

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Vietnam Başkenti

2 Temmuz 1976 yılında alınan bir kararla Vietnam’ın başkenti olan şehir Hanoi’dir. Ülkenin başkenti olmasının yanında aynı zamanda Vietnam’ın en büyük ikinci şehri de olan bu başkent, sahip olduğu doğal güzelliği ile oldukça ilgi çekicidir. Tarihi boyunca sırasıyla Çin, Japonya ve Fransa işgaline de maruz kalmış olan bu şehir, sahip olduğu mimari eserlerde, bu üç farklı medeniyetin izlerini de taşımaktadır.

Vietnam Nüfusu

2023 verilerine göre Vietnam’ın güncel nüfusu 95 milyon 540 bin insandan meydana gelmektedir. Birden fazla azınlık grubu bünyesinde barındırmasına rağmen bir kültürel birlik sağlamayı başarmış olan Vietnam’da, nüfusun yaklaşık 84’ü Vietnam asıllıdır. Dağlık bir arazi üzerinde yer alması sebebiyle, nüfusun düzensiz olarak dağıldığı Vietnam’da halkın %80’’i, Vietnam topraklarının %20’lik bölümünde yaşamaktadır. Dini inanç hususuna geldiğimizde ise ülkede Taoizm, Budizm gibi geleneksel inançlar ön planda olsa da nüfus içinde Müslümanlık ya da Hristiyanlık inancına rastlamak da oldukça mümkündür.

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Vietnam Para Birimi

Vietnam’da kullanılan resmi para biriminin adı Vietnam dongudur. İlk kez 1978 tarihinde Vietnam Devlet Bankası tarafından basılan ve tedavüle sokulan bu para biriminin uluslararası arenadaki kısaltması ise VND şeklindedir.

Vietnam Bayrağının Anlamı

1976 yılında alınan bir kararla ülkenin resmi bayrağı olan Vietnam bayrağı; kırmızı bir zeminin tam ortasında yer alan beş köşeli sarı bir yıldızdan meydana gelmektedir. Vietnam bayrağının zemininde yer alan kırmızı renk, bağımsızlık yolunda dökülen kanları temsil ederken; ortada duran beş köşeli sarı yıldız ise işçiler, çiftçiler, askerler, gençler ve aydınları temsil etmektedir.

Vietnam Şehirleri

5 ayrı idari bölge ile yönetilen Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti’nde toplan 58 şehir yer almaktadır. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şunlardır:

Ho Chi Minh City

Hanoi

Can Tho

Vung Tou

Hue

Vietnam Türkiye Saat Farkı

Vietnam ile Türkiye arasında 4 saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati Vietnam’dan 4 saat daha geridedir.

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