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        Haberler Dünyadan Taylor Swift, turne nedeniyle ayrı kaldığı sevgilisi Travis Kelce'ye kavuştu - Magazin haberleri

        Taylor Swift, turne nedeniyle ayrı kaldığı sevgilisi Travis Kelce'ye kavuştu

        Taylor Swift, dünya turnesi nedeniyle uzak kaldığı sevgilisi Travis Kelce'ye kavuştu. Çift, ünlü arkadaşlarının da katıldığı bir ev partisi düzenledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 10:30 Güncelleme: 25.08.2024 - 10:30
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        'Eras' adlı dünya turnesinin Avrupa ayağında verdiği konserler nedeniyle bir süredir ülkesi ABD'den ve sevgilisi Travis Kelce'den uzak kalan Taylor Swift, sevdiğine kavuştu. Ünlü şarkıcı, Amerikan futbolcusu Kelce ile geç de olsa yazın tadını çıkarmaya başladı.

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        Taylor Swift, dün Rhode Island'daki 17 milyon dolarlık yazlık evinin balkonunda ve kapısında Travis Kelce ile fotoğraflandı.

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        Her ikisi de 34 yaşında olan Taylor Swift ile Kansas City Chiefs oyuncusu, arkadaşlarıyla bir ev partisi düzenledi.

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        Bin metrekarelik araziye yapılan mülkte verdikleri yaz partisinde Amerikan futbolcusu Patrick Mahomes ve iki çocuğundan biri de Taylor Swift ve Travis Kelce ikilisiyle birlikte balkonda görüntülendi.

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        Partinin ünlü konukları vardı.

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        Partiye Taylor Swift ve Travis Kelce çiftinin yakın dostu, ünlü Hollywood oyuncusu Bradley Cooper da katıldı.

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        Hollywood'un gözde çiftlerinden Blake Lively ve Ryan Reynolds da partinin konukları arasındaydı. Çift, evin bahçesinde öpüşürken objektiflere takıldı.

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        Taylor Swift ve Travis Kelce ikilisi bir yıldır birlikte. Çift, ilk kez geçen yıl ekim ayında el ele görüntülenmişti.

        Öte yandan Swift, 17 Mart 2023’te başladığı turnesine iki aylık bir ara verdi. Şarkıcı, 18 Ekim’de Miami’de yeniden konserlerine devam edecek.

        #Taylor Swift
        #Travis Kelce
        #tatil
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