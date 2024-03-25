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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Tayyip Talha, formayı istiyor - Beşiktaş Haberleri

        Tayyip Talha, formayı istiyor

        Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç yeniden formasına kavuşmak istiyor. Genç oyuncu, Buducnost ile oynanan hazırlık maçında iyi bir görüntü çizdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 14:35 Güncelleme: 25.03.2024 - 14:35
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        Tayyip Talha, formayı istiyor
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        Tayyip Talha Sanuç, formasına kavuşmak için mücadele ediyor.

        Genç oyuncu, sakatlığını atlattıktan sonra bu sezon Beşiktaş ile 4 maça çıktı.

        24 yaşındaki stoper, Siltaş Yapı Pendikspor'a 4-0 kaybedilen karşılaşmanın ardından sahada yer alamadı.

        Fernando Santos, 11 maçtır Tayyip Talha Sanuç’a görev vermedi.

        24 yaşındaki savunmacı çalışmalarını sürdürürken, Buducnost’a karşı oynanan hazırlık maçında iyi bir profil çizdi.

        90 dakika sahada kalan Tayyip Talha, teknik heyete ben hazırım mesajı verdi.

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