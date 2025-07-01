Tazminat Alma Şartları Nelerdir? İş Yerinden Tazminat Almak İçin Kaç Yıl Çalışmak Gerekli?

Tazminat Nedir?

Tazminat, iş sözleşmesinin sona ermesinden doğan zararı veya işçinin emeğinin karşılığını telafi etmek üzere işverence ödenen maddi bir ödemedir. Türkiye’de en yaygın olan tazminat türleri şunlardır:

Kıdem tazminatı

İhbar tazminatı

Haksız fesih tazminatı

Mobbing nedeniyle manevi tazminat

Fazla mesai, yıllık izin, prim vb. ödemelere dair tazminatlar

Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir?

En Az 1 Yıl Aynı İşyerinde Çalışmış Olmak İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl kesintisiz çalışmış olması gerekir.

İş Sözleşmesinin Belirli Şekillerde Sona Ermesi Kıdem tazminatı sadece aşağıdaki fesih durumlarında ödenir:

İşveren tarafından haksız yere veya ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı olmayan nedenlerle işten çıkarılma

İşçi tarafından, haklı nedenlerle işten ayrılma

Emeklilik nedeniyle işten ayrılma

Askerlik nedeniyle ayrılma (erkek işçiler için)

Kadın işçinin evlendikten sonra 1 yıl içinde işten ayrılması

İşçinin vefatı Sigortalı Olarak Çalışmak Kıdem tazminatı, yalnızca 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sigortalı olarak çalışan işçilere ödenir. İşverenin İş Kanunu’na Uygun Şekilde İş Sözleşmesini Feshetmesi Eğer işveren işçiyi "ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış" gerekçesiyle işten çıkarırsa, işçi kıdem tazminatı alamaz. İş Yerinden Tazminat Almak İçin Kaç Yıl Çalışmak Gerekli? Kıdem tazminatı almak için iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olmak gereklidir. Bu süre kesintisiz ve aynı işveren nezdinde geçmiş olmalıdır. 1 yıldan fazla her tam yıl için işçiye, son brüt maaşı üzerinden 1 aylık brüt ücret kadar kıdem tazminatı ödenir. İhbar Tazminatı Nedir? İhbar tazminatı, iş sözleşmesi sonlandırılırken karşı tarafa belirli bir süre önceden bildirim yapılmaması durumunda ödenir. İhbar süresi şu şekildedir: 6 aydan az çalışan için 2 hafta 6 ay – 1.5 yıl arası çalışan için 4 hafta 1.5 – 3 yıl arası çalışan için 6 hafta 3 yıldan fazla çalışan için 8 hafta Bu süreye uymadan işten çıkaran taraf, karşı tarafa ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür.