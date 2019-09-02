Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019-2020 Adli Yıl Açılış törenine katılması eleştirilen TBB Başkanı Metin Feyzioğlu açıklamalarda bulundu. Feyzioğlu, 'yargı üzerinde siyasi vesayet var' eleştirilerinin yanlış olduğunu savunarak, şöyle konuştu:

"Bu doğru değil. Açılışa katılan barolar vesayeti kabul mu etmiş oluyorlar? Bir kere katılan barolar da katılmayan barolar da baş tacımız. Bizim aramamızda bu sebeple bir çatlak olmaz, doğru değil. Neden katıldık? Vatandaşın bizden beklentisi var. 'Sorunum var, çöz' diyor. Avukatın beklentisi var, yeni avukatlar iş bekliyor. Vatandaşla avukatın sorunları, anlatıldığı gibi farklı değil. Sorunlar da ortak, çözümler de ortak. Vatandaşların da avukatların da TBB'den, Sayın Cumhurbaşkanımızdan, TBMM'den, Adalet Bakanlığı'ndan beklentisi var. Peki Sayın Cumhurbaşkanı bir sorunu anlatmak istediğinizde 'bana ne' diyor mu? Demiyor. 'Getir sorunu, çözümünü de getir çözelim' diyor. Sayın Adalet Bakanı 'sizin sorunlarınızdan bana ne' diyor mu? Hayır. Kapısını çalıyorsunuz, ertesi gün gidip, konuşabiliyorsunuz. Biz böyle bir diyalog ortamı kurduk. Biz kavgasız, gürültüsüz iş yapmaya odaklanmışız. Kavga etmemizi istiyorlar; ama etmeyeceğiz" dedi. Feyzioğlu, kava isteyenlerin kavgadan beslenenler olduğunu belirtti.

'BİZ ÇÖZÜME ODAKLANDIK'

Kalın ideolojik gözlüklerle çözüme odaklanmamın mümkün olmadığın belirten Feyzioğlu, "Biz çözüme odaklandık. Adım attık ve sonucunu da alacağız. Bizim elimizde sorunlar yumağa ve çözüm olarak da Yargı Reformu Strateji Belgesi var. Eksik mi bu belge? Eksik. Bugün konuşmamda söyledim; o eksiklerin neler olduğunu ve nasıl düzeltileceğini ifade ettim. Kuvvetler ayrılığı noktasında Hakimler Savcılar Kurulu seçimleri ile ilgili çok somut önerilerimizi ortaya koyduk" dedi.

'BİZ KÖPRÜ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Sorunların çözümü için diyalog ve uzlaşı ortamı sağlamak gerektiğini dile getiren Feyzioğlu, "Biz köprü olmaya çalışıyoruz. Birbirinden uzaklaştırılmak, birbirinden koparılmak istenilen kitleler var. İnsanlar sırf siyasi gözlük nedeniyle birbirleriyle düşman olmak istemiyor. Birileri, çok küçük azınlıklar bunlar 'tribüne çık birbirine söv' diyor ve aşağında işi çözülsün diye bekleyen çok büyük kitleye de 'gel benim yanıma gel, karşı tarafa söv' diyor. Ama biz öyle yapmayacağız" dedi.

'BEN BU DÜZENLEMENİN ÇIKMASI İÇİN ÇIRPINIYORUM'

Yargı Reformu Stratejisi Belgesinde sorunların çözümü için adımlar atıldığını, bu belgeye katkısı vermeyen çevreler tarafından eleştirildiğini dile getiren Feyzioğlu, belgenin doğru olduğunu sözlerine ekledi. Şahsi menfaat peşinde koşmadığını, maddi-manevi, mevki-makam beklentilerinin olmadığını, bütün bunların teferruat olduğunun dile getiren Feyzioğlu, "Bizim elimizde şu anda Türkiye´yi refaha, düze çıkartacak, dünyaya kendimizi doğru düzgün anlatmamızı sağlayacak bir düzenleme var. Göğsümüzü gere gere uluslararası meslek örgütlerinde, 'biz bunları yaptık' demimizi sağlayacak, kişi hakikatten gazeteciyse tahliye olmasını sağlayacak, hakikatten düşüncesi sebebiyle içerideyse onu derhal tahliye ettirecek bir düzenleme var. Ben bu düzenlemenin çıkması için çırpınıyorum. Ama arkadaş bunlar okumuyor ki bilgi sahibi değil; ama maşallah her fikir var. Ne olursunuz anlamadan dinlemeden yapmayalım. 82 milyonun, evlatlarımızın geleceği için çırpınıyoruz" ifadelerini kullandı.

'AÇILIŞIN TBB´DE YAPILMASINI ÖNERMİŞTİM'

Açılışın Külliyedeki Kongre ve Kültür Merkezi´nde yapılması yönündeki eleştiriler için Feyzioğlu, "Ben bütün bu tartışmalar ve polemikler olmasın diye TBB'de yapılmasını önermiştim. Ama olmadı, bir gün belki Türkiye tamamen normalleştiğinde TBB´de yapılır inşallah. Ama öbür taraftan da diyorsunuz ki, 'yargı bağımsızlığına ilişkin Anayasal sorun var'. Ben de söylüyorum bunları. Peki sen bunları düzeltmeden Hüseyingazi Dağı´nın tepesinde yapsan ne olur, otelde yapsan ne olur, o binada yapsan ne olur? Bunları düzelttikten sonra da nerede yaparsan yap. Önemli olan Anayasa'daki düzenlemeyi, yargı bağımsızlığını tereddütsüz güvence altına almak. Bunları somut bir şekilde önerdik mi, önerdik" diye konuştu.