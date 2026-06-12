TBF'den Beşiktaş'a para cezası!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübüne 815 bin lira para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, 10 Haziran'da Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final müsabakasındaki salon ve seyirci olayları, seyircilerin neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle siyah-beyazlı kulübe toplam 815 bin lira para cezası uygulandı.