TBF Disiplin Kurulu'ndan üç Süper Lig takımına para cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Fibabanka, Karşıyaka ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e çeşitli nedenlerden dolayı para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamada, ligin 23. haftasında oynanan Beşiktaş Fibabanka-Semt77 Yalovaspor müsabakasında siyah-beyazlı taraftarların neden olduğu "çirkin ve kötü tezahüratlar" sebebiyle Beşiktaş Kulübüne 120 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Karşıyaka Kulübünün ise ligde aynı hafta oynadığı Bursaspor Yörsan mücadelesinde seyircilerinin neden olduğu "çirkin ve kötü tezahüratlar" sebebiyle 200 bin lira, "maçta iki anons yapılmasına neden olunduğu" için de ek olarak 60 bin lira olmak üzere toplam 260 bin lira para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Merkezefendi Belediyesi Spor Kulübüne de Darüşşafaka Lassa maçında "Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı'nın 19. maddesi ile Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı'nın 71.1. maddesine aykırılık" sebebiyle müsabakanın duraksadığı süre de dikkate alınarak​​​​​​​ 40 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.