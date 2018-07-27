TBMM Başkanı Yıldırım’ın Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans öğrencisiyken devamsızlıktan dolayı okuldan atıldığını ve son çıkan af ile geri döndüğünü belirten Nükhet Hotar, Yıldırım’a öğrenci kartını verdi.

İHA'nın haberine göre, kartı aldıktan sonra gülümseyerek okuldan ayrılma hikayesini anlatan Yıldırım, “Yıl zannediyorum 1979 İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra bir arkadaşımla beraber hem çalışıp hem de yüksek lisans yapmaya karar verdik. Üniversitenin sınavlarına girdik kazandık, kaydımızı yaptık. Ancak kısa bir süre sonra İTÜ’de yüksek lisans sınavı açmıştı onu da kazandık. Dolaysıyla İstanbul’da oturduğumuzdan İzmir’deki yüksek lisans öğrenciliğime devam edemedim. Devamsızlıktan atıldım. Şimdi çıkardığımız aftan dolayı tekrar dönme imkanı buldum. Dokuz Eylül’ün meşhur mezunlardan değil ama Dokuz Eylül’den atılan bir öğrenci olarak karşınızdayım Devamsızlıktan dolayı yanlış anlamayın” dedi.

Üniversitelerin evrensel düşünce kuruluşları olduğunu ifade eden Yıldırım, “Üniversiteler sadece yüksek okul öğrencilerimize vizyon verme , analitik düşünme yeteneği kazandırmıyor ayrıca onların özgüveninin de kazanması açısından katkı sağlıyor. Üniversiteler ülkemizin geleceğidir. Ülkemizin kalkınması, modernleşmesi için itici görev görüyor. Demokrasi ve kültürümüzün gelişmesi evrensel düşüncenin daha da gelişmesi açısında büyük sorumluluğu var. Bilim yuvalarımız olan üniversitelerimizin çok daha güçlenmesini arzu ediyor ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

“EN BÜYÜK SERMAYEMİZ GENÇ İNSAN KAYNAĞIMIZDIR”

2002 yılında 76 üniversite olduğunu ,Türkiye’nin dört bir köşesinden imkanları zorlayarak öğrencilerin şehirlere gittiğini ifade eden Yıldırım, “Bugün her ilimizde en az bir olmak üzere 207 üniversitemiz, 8 milyona yaklaşan öğrencimiz geleceğe hazırlıyoruz. 16s ene öncesinde 74 bin akademik personel varken, bugün 160 bin akademik personelimiz var. Bunun yanında gençlerimizin daha rahat şartlarda öğrencilik hayatlarını sürdürmesi için barınma ve burs ihtiyaçlarını karşıladık. 2002’de yurt sayısı 182 bin iken bugün 670 bine ulaşmış durumda. Yurtların sadece kapasitesini değil standartını da geliştirdik. Öğrencilerimizin çalışmalarında internetten faydalanabilmeleri için güvenli, hızlı, ücretsiz internet erişimi sağladık. Yine lisans öğrencilerin kredi burs miktarlarını 45 liradan 470 liraya çıkardık. Bu rakam yüksek lisansta 940 TL, doktorada bin 410 lira seviyesindedir. En büyük sermayemiz insan kaynağıdır. Bizim petrolümüz doğal gazımız yok. Ancak mukayeseli üstünlüğümüz var. Oda insandır genç insan kaynağıdır. O halde bu önemli kaynağımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak gibi borcumuz var” ifadelerini kullandı.

“HER TÜRLÜ ÖZGÜRLÜK VAR AMA FETÖ’CÜLERE HİÇ AMA HİÇBİR ŞEKİLDE ÖZGÜRLÜK YOK”

Gençlere sonuna kadar güvendiklerini ifade eden TBMM Başkanı Yıldırım, şunları söyledi:

“Gençlerimiz bugünümüz, geleceğimiz, aydınlık yarınlarımız. Ancak bir önemli konunun altını çizmek isterim. Her türlü özgülük sonuna kadar var bölücülere FETÖ’cülere hiç ama hiçbir şekilde özgürlük yok geçit yok. Ay yıldızlı bayrağımız vatanımız milletimiz. Ülkesi ile milletiyle bölünmez bütünlüğümüzü asla üzerinde tartışacağımız meselelerden değildir. Bu şartlar içerisinde herkesin her türlü özgürlüklerden sonuna kadar yararlanması bizim en büyük dileğimizdir. Bu topraklar bize ecdadımızdan mirasıdır. Onların bedel ödediği, kanlarıyla bize teslim ettikleri vatanımızdır. Ay yıldızlı bayrağımızın şehitlerimizin kanıdır.. Hilal bağımsızlığın, yıldızlar her bir şehidimizi temsil ediyor. O yüzden bağımsızlığı vatan sevgisinin, bayrağın ne kadar önemli olduğunu hep beraber 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişiminde gördük.”

“DEMOKRATİK, ÇOĞULCU ANLAYIŞI YAYGINLAŞTIRMAMIZ GEREKİYOR”

Gençlere tavsiyelerde de bulunan Binali Yıldırım, “Taşa toprağa yapılan yatırım ömrü belli ama insan yapılan yatırım nesilde nesile devam ediyor. 2017 yıl sonu itibariyle 14-2 yaş gurubunda 13 milyon nüfusa erişti. Bu sayı birçok Avrupa ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla. Bu hazine bizim hazinemiz ve buna gözümüz gibi sahip çıkmalıyız. Artık gelecek planlaması yapan bir Türkiye var. Bilimde, teknolojide, sanayide ticarette dünya ile rekabet eden bir Türkiye var. Sevgili gençler hayallerinizi büyük tutun. Kendiniz kısıtlamayın. Hayallerinizi gerçekleştirmek için ülkenin sunduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirin. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip edin. Sizlere güveniyoruz. Yasakçı tek tipli bir anlayıştan, demokratik, özgürlükçü, çoğulcu anlayışı daha da yaygınlaştırmamız gerekiyor. Düşüncelerin önüne barikatları kurulmasına izin vermeyelim. Ülkemize değerlerimize demokrasiye hukuk sistemine sahip çıkalım, önem verelim. Bu ülkenin bütün renklerini, bütün insanlarını kucaklayacağız” ifadelerini kullandı.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yaklaşık 85 bine yakın akademisyen bulunduğunu, belirterek, “Bunlardan bin 613 erkek akademisyen, bin 658 artı bir kadın akademisyen bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde de evrensel eğitim anlayışımız, nitelikli akademik yapımızla halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Programın sonunda Prof. Dr. Hotar, Binali Yıldırım’a DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı Allah’ın 99 isminin yer aldığı bir tablo hediye etti. Ayrıca emekli öğretim üyelerine de plaket takdimi yapıldı.

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