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TBMM bünyesinde koronavirüs salgını ile mücadele çerçevesinde yayınladığı genelgede, 13 Mart 202 tarihinden itibaren görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurtdışına ancak TBMM Genel Sekreteri'nin yazılı izni ile çıkış yapabileceğini duyurdu.

Genelgede ayrıca yurtdışında bulunan kamu görevlilerinin yurda dönüş tarihinden itibaren 14 gün evde tecrit oldukları sürenin mesai günlerine tekabül eden kısımlarında idari izin sayılacağı vurgulandı.

HAMİLELER, ENGELLİLER, KRONİK HASTALAR

Yazıda ayrıca yurtdışında bulunmakta iken yurda dönenlerin dönüş tarihinden itibaren 14 gün evde tecrit oldukları sürenin mesai günlerine karşılık gelen kısımlarında idari izinli sayılacağı belirtildi.

Genelgede hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 'bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet hastaları, kalp damar hastaları, organ nakli yapmış olanlar ve kronik hastalar şeklinde dezavantajlı gruplara dahil olanların 16 Mart 2020 ile 27 Mart 2020 tarihleri arasında 12 gün süreyle idari izinli sayılacağı ifade edildi.