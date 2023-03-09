Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika
ABONE OL

TBMM Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı

TBMM Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı. Cindoruk'un sağlık durumuyla ilgili hastaneden henüz açıklama yapılmadı

TBMM Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı.
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı.

"İYİ GÖRDÜM"

Eski siyasetçi Necmeddin Kocataş, özel bir hastanede yatan Cindoruk’u ziyaret etti. Ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Kocataş, “Eski bir ağabeyim. Gittim yukarıya, odada ziyaret ettim. Beni görünce 'Nereden çıktın' dedi. Soramadım 'Nedir, niye geldiniz' diye. Yüzünün rengi, gülümsemesi, tebessümü geçen haftayla hiç farkı yoktu. Rahatsızlığı nedir diye bir sinyal alamadım ama iyi gördüm” dedi.

Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

Ayrıntılar gelecek...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yüksek Seçim Kurulu, İYİ Parti’nin seçimde “parmak boyası uygulansın” talebini karara bağladı - Son Dakika Haberi
GÜNDEM YSK'dan 'parmak boyası' kararı
Şanlıurfa TOKİ arsa sonuçları 2023: Şanlıurfa TOKİ arsa kura isim listesi belli oldu mu? Şanlıurfa TOKİ CANLI YAYIN İZLE!
GÜNDEM 2023 Şanlıurfa TOKİ arsa sonuçları
TOKİ Adana arsa kura sonuçları canlı yayın isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Adana başvuru sonuçları açıklandı mı?
GÜNDEM TOKİ Adana arsa kura sonuçları
Diyarbakır'da enkazda altın ve döviz bulundu
GÜNDEM Diyarbakır'da enkazda altın ve döviz bulundu
Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
GÜNDEM Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Depreme dayanıklı olmadığı belirlenen İTÜ Kız Yurdu tahliye edildi - Haberler
GÜNDEM İTÜ Kız Yurdu tahliye edildi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti! - Haberler
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti
Vicdansızlar! SMA hastası minik Fevziye'nin bağış kutusunu çaldılar
GÜNDEM Bu nasıl vicdansızlık! Fevziye bebeğin bağış kutusu ...
Cinayet şüphelileri 22 yıl sonra İzmir'de yakalandı - İzmir haberleri
GÜNDEM 22 yıl boyunca gizlendiler! Cinayet şüphelileri yeni ...
Adresimde kimler var ve kimler kayıtlı? E-Devlet Adresimde kimler oturuyor sorgulama ekranı! Adresimde kaç kişi var?
GÜNDEM E-Devlet Adresimde kimler oturuyor sorgulama!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.