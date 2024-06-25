TBMM hangi yılda açıldı? TBMM ne zaman ve nerede kuruldu, açılış tarihi ne?

TBMM Açılış Tarihi Nedir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 23 Nisan 1920 tarihinde açılmıştır. Bu tarih, Türkiye'nin modern tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır ve Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin en kritik anlarından birini temsil eder. TBMM'nin açılışı, Türk halkının egemenliğini ve iradesini temsil eden yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur.

1920 yılında, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde, İstanbul'un işgal altında olması ve merkezi hükümetin etkisizliği, Anadolu'da bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesi veren Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını alternatif bir çözüm arayışına itmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu'da milli bir direniş hareketi örgütlemek ve milli egemenliği sağlamak amacıyla Ankara'da yeni bir meclisin kurulması gerektiğine inanıyordu.

Ankara, hem coğrafi olarak Türkiye'nin merkezi konumunda olması hem de işgal kuvvetlerinden uzak ve daha güvenli bir yer olması nedeniyle tercih edilmiştir. Ayrıca, Ankara'nın stratejik konumu, Kurtuluş Savaşı'nın yönetimi ve lojistik desteği açısından büyük avantaj sağlamıştır.

23 Nisan 1920 tarihinde, Ankara'nın Ulus semtinde bulunan ve bugün I. Meclis Binası olarak bilinen yerde TBMM'nin ilk oturumu gerçekleştirildi. Bu tarihi günde, Anadolu'nun dört bir yanından seçilen temsilciler, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesini yürütmek üzere bir araya geldi. Meclisin açılışı, Türk milletinin kendi kaderini tayin etme iradesinin bir ifadesi olarak büyük bir coşku ve kararlılıkla gerçekleştirildi.

TBMM'nin açılış töreni, dönemin zor koşullarına rağmen büyük bir coşku ve kararlılıkla yapıldı. Milletvekilleri, dualar ve milli marşlar eşliğinde meclis binasına girdi. Mustafa Kemal Atatürk, açılış konuşmasında milli egemenliğin önemini vurgulayarak, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde TBMM'nin rolünü belirledi. Bu açılış, halkın kendi iradesiyle yönetileceği yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyordu.