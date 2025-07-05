TBMM İdare Amiri Turan'dan Meclis'te 'gıda zehirlenmesi' iddialarına açıklama
TBMM İdare Amiri Turan'dan Meclis'te 'gıda zehirlenmesi' iddialarına açıklama geldi: Meclis restoranları veya çay ocaklarından kaynaklı herhangi bir zehirlenme veya salgın durumunun tespit edilmedi
Giriş: 05.07.2025 - 19:41 Güncelleme: 05.07.2025 - 19:44
TBMM İdare Amiri, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, TBMM'de gıda zehirlenmesi yaşandığı iddialarına ilişkin inceleme yapıldığını, Meclis restoranları veya çay ocaklarından kaynaklı herhangi bir zehirlenme veya salgın durumunun tespit edilmediğini açıkladı.
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