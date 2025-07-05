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        Haberler Gündem Teyit TBMM İdare Amiri Turan'dan Meclis'te 'gıda zehirlenmesi' iddialarına açıklama

        TBMM İdare Amiri Turan'dan Meclis'te 'gıda zehirlenmesi' iddialarına açıklama

        TBMM İdare Amiri Turan'dan Meclis'te 'gıda zehirlenmesi' iddialarına açıklama geldi: Meclis restoranları veya çay ocaklarından kaynaklı herhangi bir zehirlenme veya salgın durumunun tespit edilmedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 19:41 Güncelleme: 05.07.2025 - 19:44
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        'Gıda zehirlenmesi' iddialarına yalanlama
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        TBMM İdare Amiri, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, TBMM'de gıda zehirlenmesi yaşandığı iddialarına ilişkin inceleme yapıldığını, Meclis restoranları veya çay ocaklarından kaynaklı herhangi bir zehirlenme veya salgın durumunun tespit edilmediğini açıkladı.

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        #haberler
        #TBMM gıda zehirlenmesi
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