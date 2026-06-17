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        TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

        TBMM'nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 00:50 Güncelleme:
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        TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

        Karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek. Anayasa'nın 93'üncü, TBMM İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 16 Haziran'daki 102'inci Birleşimi'nde karar verildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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