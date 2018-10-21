AA muhabirinin, TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, şirket, yüksek hızlı, konvansiyonel ve kent içi banliyö trenleriyle günde 265 bin yolcuya ekonomik, rahat ve konforlu seyahat imkanı sağlıyor. Uluslararası yolcu taşımacılığında da tercih edilen şirketin yolcu sayısı giderek artıyor.
İstanbul (Halkalı)-Sofya hattında her gün işleyen İstanbul-Sofya Ekspresi de Avrupa'ya ekonomik ve rahat ulaşım imkanı sunuyor.
TCDD Taşımacılık ve Bulgar Demiryolları iş birliğiyle sefere konulan İstanbul-Sofya Ekspresi, her gün karşılıklı İstanbul ile Sofya arasında sefer yapıyor. Yaz aylarında Bükreş bağlantısı da bulunan ekspres trende, yataklı ve kuşetli vagonlar bulunuyor.
İstanbul-Sofya seferini 10 saatte tamamlayan ekspres trenle geçen yılın ocak-eylül döneminde 10 bin yolcuya hizmet verildi. Bu yılın aynı döneminde ise yolcu sayısı 19 bine yükseldi.
İRANLI TURİSTLERİN TERCİHİ VAN-TEBRİZ TRENİ
TCDD Taşımacılık ve İran Demiryolları şirketlerinin iş birliğiyle sefere konulan Van-Tebriz treni de İranlı turistlerin Türkiye'ye yaptıkları seyahatlerin gözdesi haline geldi.
Haftada bir gün çalışan ve kompartımanlı vagonların yer aldığı tren, Van'dan Tebriz'e 11 saat 25 dakikada ulaşıyor.
GEÇEN YIL YAKLAŞIK 4 BİN INTERRAİL BİLETİ SATILDI
Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa demiryolları işletmeleri tarafından uygulanan, gezginlere daha ekonomik ulaşım olanağı sağlayan bilet uygulaması, kullanıcılarına önemli avantajlar sunuyor.
Interrail Pass biletleri, kart sahiplerine sisteme üye 30 Avrupa ülkesinde geçerlilik süresi içinde sınırsız seyahat hakkı tanıyor.
TCDD Taşımacılık tarafından satışı yapılan Interrail biletleri "Interrail Global Pass" ve "Interrail Bir Ülke Pass" olarak iki kategoriden oluşuyor. Geçen yıl yaklaşık 4 bin kişi tarafından tercih edilen Interrail'e her yaş ve her meslek grubundan kişi ilgi gösteriyor.
Yurt içi ve yurt dışı trenlerle ilgili her türlü bilgi www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinden ya da 444 82 33 numaralı çağrı merkezinden alınabiliyor.
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