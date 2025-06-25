TCMB Haziran enflasyon beklenti anketini yayınladı! 2025 Haziran ayında enflasyon beklentisi ne yönde?
6 aylık enflasyon farkının netleşmesini sağlayacak Haziran enflasyon rakamları merakla bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanacak veriler ile beraber, memur ve emekli maaş zamları belli olacak. Enflasyona dair açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Haziran'da enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde gerilediğini belirtti. Peki, TÜİK Haziran enflasyonunu ne zaman açıklayacak, beklenti ne yönde? İşte, detaylar...
TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileri ile 6 aylık enflasyon farkı da netleşecek. Ocak-Haziran döneminde meydana gelen enflasyon doğrultusunda emekli ve memur maaş zammı da belirlenecek. TÜİK'in açıklayacağı rakamlara geri sayım başlarken, TCMB tarafından paylaşılan enflasyon beklenti anketi, ekonomistlerin beklentilerini yansıtıyor. Peki, TÜİK Haziran enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak, anket beklentileri ne yönde? İşte, detaylar...
TÜİK 2025 HAZİRAN ENFLASYON VERİLERİNİ NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?
TÜİK, Haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00'da açıklayacak.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?
Ocak-Mayıs aylarındaki 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,10 olarak gerçekleşti. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında beş aylık enflasyon farkı yüzde 15,10 oldu.
MERKEZ BANKASI 2025 HAZİRAN ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİNİ YAYINLADI
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 1,77 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,61'e geriledi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 30,35'ten 29,86'ya düştü.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,06'dan 24,56'ya inerken, 24 ay sonrası için de yüzde 17,77'den 17,35'e geriledi.
YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,35 iken, bu anket döneminde yüzde 29,86 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,06 iken, bu anket döneminde yüzde 24,56 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,77 iken, bu anket döneminde yüzde 17,35 olarak gerçekleşmiştir.
12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2025 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,40 olasılıkla yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 47,37 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 20,91 olasılıkla ise yüzde 26,00 - 28,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,29’unun beklentilerinin yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 47,62’sinin beklentilerinin yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 26,98’inin beklentilerinin yüzde 26,00 – 28,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2025 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 16,97 olasılıkla yüzde 12,00 – 14,99 aralığında, yüzde 31,83 olasılıkla yüzde 15,00 – 17,99 aralığında, yüzde 30,62 olasılıkla ise yüzde 18,00 – 20,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,81‘inin
beklentilerinin yüzde 12,00 - 14,99 aralığında, yüzde 24,07‘sinin beklentilerinin yüzde 15,00 – 17,99 aralığında, yüzde 44,44‘ünün beklentilerinin yüzde 18,00 – 20,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
BAKAN ŞİMŞEK: ENFLASYON BEKLENTİLERİ TÜM KESİMLERDE GERİLEDİ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Haziran 2025 dönemi "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni değerlendirdi.
Haziranda enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde gerilediğine dikkati çeken Şimşek, hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin geçen aya göre 7 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 19 puan azaldığını belirtti.
Şimşek, reel sektör ve piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinde de düşüşün devam ettiği bilgisini vererek, şunları kaydetti:
"Hane halkı ile piyasa beklentileri arasındaki farkın yaklaşık 6 yılın en düşük seviyesine inmesi, enflasyon ataletinin kırılması açısından önemli bir gelişmedir. Beklentilerdeki bu iyileşme uyguladığımız programın etkili ve kararlı adımlarla hedefine doğru ilerlediğini gösteriyor. Jeopolitik gerginliklerin azalmasıyla petrol fiyatları geriliyor. Enflasyondaki düşüşün devam etmesiyle yurt içi finansal koşullar reel sektör için daha destekleyici hale gelecektir."