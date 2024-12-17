Yılın son toplantısı! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Aralık ayı toplantısı için geri sayıma geçildi. Hatırlanacağı üzere Para Politikası Kurulu, kasım ayında gerçekleşen toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50'de sabit tutmuştu. Bu kapsamda TCMB aralık ayında faiz konusunda nasıl bir tutum izleyeceği altın, döviz ve borsa yatırımcıları tarafından yakından takip edilecek. İşte 2024 Aralık ayı Merkez Bankası faiz toplantısı tarihi...
Aralık ayı Merkez Bankası toplantısı için geri sayım başladı. Fatih Karahan başkanlığında toplanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının ardından Aralık ayı faiz kararı açıklayacak. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olur?" İşte Merkez Bankası faiz kararına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
TCMB ARALIK FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararı 26 Aralık 2024 saat 14.00'de açıklanacak.
"SIKI PARA POLİTİKASI KARARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 27 Kasım günü İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantısında açıklamalarda bulundu.
Karahan, "Para politikamızdaki kararlı duruşumuz yurtiçi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlendirme ve enflasyon beklentilerindeki düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmeye devam edecek. Mart ayında yüzde 50’ye çıkardığımız politika faizini 8 aydır sabit tutuyoruz. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz" dedi.
YIL SONU ENFLASYON YÜZDE 44
"Yıl sonunda enflasyonun yüzde 44’e düşmesini bekliyoruz. Yaz aylarında baz etkisi ile hızlı düşen enflasyon, önümüzdeki dönemde aylık enflasyondaki iyileşme ile düşmeye devam edecek. 2025 yılı sonunda ise enflasyonu yüzde 21’e indirmeyi hedefliyoruz" dedi.
KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?
Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutmuştu.