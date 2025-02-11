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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB Başkanı Karahan'dan toplumsal refaha katkıda fiyat istikrarı vurgusu - İş-Yaşam Haberleri

        TCMB Başkanı Karahan'dan toplumsal refaha katkıda fiyat istikrarı vurgusu

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları kapsamında ziyaret ettiği Uşak ve Denizli'deki sunumlarında, toplumsal refaha en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak vereceklerini vurguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 19:15 Güncelleme: 11.02.2025 - 19:15
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        TCMB Başkanı Karahan'dan fiyat istikrarı vurgusu
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        TCMB'den yapılan açıklamaya göre Karahan, Uşak ve Denizli'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

        Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları kapsamında bu kentlerde yaptığı sunumlarda, "Toplumsal refaha en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak vereceğiz." ifadesini kullanan Karahan, fiyat istikrarının reel sektörün yatırım kararlarında öngörülebilirliği artıracağını belirtti.

        Türkiye ekonomisinin mevcut durumu, enflasyonla mücadele süreci ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantılar, Karahan'ın sunumları ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

        - Karahan, Uşak'ta Yaşar Akar İlkokulu'nu ziyaret etti

        Uşak'ta Yaşar Akar İlkokulu'nu ziyaret eden Fatih Karahan, burada kendisini Uşak'a davet eden ikinci sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek sohbet etti.

        Yaşar Akar İlkokulu 2-B ve 2-D sınıfı öğrencileri, derslerindeki Türk lirasını tanıma etkinliği kapsamında çizdikleri para resimlerini TCMB Başkanı Karahan'a göndermişti.

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