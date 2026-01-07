TCMB Başkanı Karahan, TİM'de "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı sunum yaptı

Fatih Karahan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) İstanbul'daki yerleşkesinde "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Karahan, 2013 yılından bu yana farklı sektör ve ölçeklerden firmalar ile yüz yüze görüşmeler yaptıklarını ifade ederek, "Türkiye genelinde 2025 yılında 2 bin 505, son 5 yılda toplamda 14 bin 705 firma ile görüştük" dedi.

Elde edinilen nitelikli ve zamanlı bilgileri karar alma süreçlerinde kullandıklarını ve konjonktürel gelişmelerin yanı sıra yapısal sorunlar hakkında bilgi edindiklerini aktaran Karahan, reel sektör temsilcileriyle çift yönlü bir iletişim kurduklarını, iletilen beklenti ve önerileri ilgili kamu kurumlarıyla paylaştıklarını anlattı.

Karahan, rezervlerdeki artışa dikkati çekerken, Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) bakiyesinin de sıfıra yaklaştığını vurguladı.

Fiyat istikrarının sağlanması amacı doğrultusunda aldıkları mesafeyi önemsediklerini kaydeden Karahan, "Hem kısa dönem göstergeler hem orta vadeli görünüm, dezenflasyonun sürdüğünü ve süreceğini gösteriyor." dedi.

Karahan, beklentileri kalıcı olarak çıpalamak için sıkı para politikası duruşunu sürdüreceklerini aktardı. Ekonomideki büyüme devam ederken sektörel dönüşümün de görüldüğünü anlatan Karahan, fiyat istikrarının kalıcı ve genele yayılan refah artışını sağlayacağını vurguladı. "Kira enflasyonundaki gerilemenin devam etmesi beklenmektedir" TCMB Başkanı Karahan, enflasyonda Mayıs 2024'ten bu yana genele yayılan bir gerileme görüldüğünü ifade ederek, kira ve eğitim kalemlerinin hizmet enflasyonunu yukarı çektiğini anlattı. Bununla birlikte "Kira enflasyonundaki gerilemenin devam etmesi beklenmektedir." değerlendirmesinde bulunan Karahan, özel okul ücretlerindeki düzenlemenin de eğitimde dezenflasyona katkı vereceğini kaydetti. Karahan, göstergelerin ana eğilimde yavaşlamaya işaret ettiğini belirterek, maliyet artışlarının gerilediğini, tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerinin de gerileme eğilimine girdiğini vurguladı. "Avrupa'da pazar payımız artarken, küresel ihracattaki pazar payı korunmuştur" İhracat artarken ithalatın azaldığını aktaran Fatih Karahan, ihracatın temel belirleyicisinin dış talep gelişmeleri olduğunu anlattı. Karahan, Avrupa Birliği (AB) talebindeki toparlanmanın Türkiye'nin ihracatına olumlu yansıdığını belirterek, küresel ticaretin kademeli olarak toparlansa da zayıf seyrettiğini kaydetti.