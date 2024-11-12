TCMB Kasım faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası bu ay faiz indirimine gider mi?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısına döndü. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yükseltmesinin ve Fed'in arka arkaya iki toplantıda faiz indirime gitmesinin açıklanacak faiz kararındaki etkisi merakla bekleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, son gelişmeler...
Yerel piyasalarda gözler yaklaşmakta olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına döndü. ABD Merkez Bankası (Fed) 18 Eylül'de 50 baz puan, 7 Kasım'da ise 25 baz puan faiz indirimi yaptı. Arka arkaya iki toplantıda indirime giden Fed'in kararının, TCMB'yi nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası Kasım faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay indirim yapılır mı, beklentiler ne yönde? İşte, detaylar...
TCMB KASIM FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 21 Kasım'da Fatih Karahan başkanlığında toplanacak ve saat 14.00'de faiz kararı açıklanacak.
TCMB BU AY FAİZ İNDİRİMİNE GİDER Mİ?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Merkez Bankası İdare Merkezi'nde yılın 4. "Enflasyon Raporu"nun tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Kasım ve aralık aylarındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında faiz indiriminin olup olmayacağına yönelik soru üzerine Karahan, bugüne kadar metinlerinde hep enflasyon görünümü üzerinden karar verdiklerini belirtti.
Karahan, bu noktada enflasyonun ana eğiliminin önemli bir faktör olduğuna işaret ederek, bunu anlamak için yurt içi talepteki dengelenmeyi, fiyatlama davranışlarını ve beklentileri yakından takip ettiklerini söyledi.
Talep koşullarının dezenflasyonist seviyeye gecikmeli olsa da ulaştığını vurgulayan Karahan, gelecek dönemde bu kanaldan daha net katkı alacaklarını söyledi.
MERKEZ BANKASI NE ZAMAN FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK?
Karahan, beklentilerin tüm sektörlerde gerilemeye başladığını ve bunun devam edeceğini öngördüklerini bildirerek, ay içinde enflasyon ölçümü yaptıklarını anlattı.
Bunları da öncü gösterge olarak dikkate aldıklarını belirten Karahan, şu değerlendirmede bulundu:
"Önümüzdeki dönemde politika faizinin ve makroihtiyati düzenlemenin optimal bileşimini dikkate alarak, enflasyonu patikamızla uyumlu bir şekilde düşürecek sıkılığı sağlayacağız. Bununla birlikte enflasyon ve enflasyon beklentileri düzeldikçe faizin mevcut seviyesinin korunması, parasal sıkılığın artması anlamına geliyor. Enflasyonun ana eğilimindeki düşüşe bağlı olarak indirim döngüsü başladığında, sıkı duruşumuzu koruyacağımızı ifade etmek istiyorum. Talepte dengelemeye devam edecek finansal sıkılığı sağlayacağız, Türk lirasına geçişi destekleyecek adımları atmaya devam edeceğiz. Revizyonun yukarı yönlü olması ya da yüksek olması herhangi şekilde para politikasında bir duruş değişikliğine işaret etmiyor."
MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın 4. enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirdi. Buna göre TCMB'nin 2024 sonu için enflasyon tahmini yüzde 38'den yüzde 44'e yükseldi. 2025 sonu tahmini yüzde 14'ten yüzde 21'e, 2026 sonu tahmini ise yüzde 9'dan yüzde 12'ye revize edildi.