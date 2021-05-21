Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEmlak
ABONE OL

TCMB, mart ayı konut fiyat endeksini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Konut Fiyat Endeksi (KFE) martta aylık yüzde 2.4, yıllık yüzde 32 artışla 165.5 seviyesinde gerçekleşti

TCMB, mart ayı konut fiyat endeksini açıkladı

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100),martta bir önceki aya göre yüzde 2,4 artarak 165,5 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 32, aynı dönemde reel olarak ise yüzde 13,6 artış kaydetti.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, martta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2,1, yüzde 2,2 ve yüzde 2,4 arttı. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 28,9, yüzde 30,3 ve yüzde 33,9 yükseldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Konutta en değerli ilçe belli oldu
EMLAKKonutta en değerli ilçe belli oldu
Yabancıya konut satışı 4 ayda yüzde 19 arttı
EMLAKYabancıya konut satışı yüzde 19 arttı
Nisan ayı konut satış istatistikleri açıklandı
EMLAKKonut satışları nisanda arttı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşümde 5 milyar liraya yakın kira desteği sağladı
EMLAK490 bin kişiye dönüşüm desteği
Mart ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi açıklandı
EMLAKİnşaat maliyeti mart ayında arttı
Türk müteahhitlerden Libya'ya çıkarma
EMLAKTürk müteahhitlerden Libya çıkarması
İnşaat malzemesi ihracatında martta 2.45 milyar dolarla tüm zamanların aylık rekoru kırıldı
EMLAKİnşaat malzemesinde aylık ihracat rekoru
İnşaat malzemesi sanayi üretimi 2021’in ilk iki ayında yüzde 15 arttı
EMLAKİnşaat malzemesinde sanayi üretimi arttı
TOKİ'de yüzde 20 indirim kampanyası tekrarlanacak
EMLAKTOKİ'den yeni indirim kampanyası
Kredisiz konut satışlarında tüm zamanların en yüksek mart rakamı görüldü
EMLAKKredisiz konutta mart rekoru