TCMB nezdinde TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleri başlıyor

İyotun özellikle bebekler, çocuklar ve ergenler için çok önemli olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Yapılan çeşitli çalışmalar okul öncesi çocukların yarısına yakınının, okul çocukları ve ergenlerin ise yüzde 40'nın yeterli iyot almadığını gösteriyor. Ancak son bulgular, çocuklarda hafif bir iyot eksikliğinin bile bilişsel yeteneklerinin azalmasına yol açabileceğini gözler önüne seriyor" dedi Daha Az Göster