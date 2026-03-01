TCMB nezdinde TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleri başlıyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine ilişkin basın duyurusu yayımlandı.
TCMB'den yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:
Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır.
