        TCMB nezdinde TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleri başlıyor

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine ilişkin basın duyurusu yayımlandı.

        Giriş: 01.03.2026 - 23:03
        TCMB nezdinde TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleri başlıyor

        TCMB'den yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

        Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır.

