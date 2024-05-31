TCMB açıkladı! Otomobil satışlarında kampanya etkisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı birinci çeyrek Finansal İstikrar Raporu'nu yayınladı.

Finansal istikrara ilişkin güncel görünüm ve risklere yönelik hazırlanan analiz ve

değerlendirmelerin yer aldığı raporda, otomotiv sektöründeki gelişmeler de ele alındı.

Son dönemde otomobil satışlarındaki artışta kampanyaların etkili olduğunun belirtildiği TCMB raporunda, "Taşıt kredisi kullanımları 2023 yılının ikinci yarısından itibaren zayıf bir seyir izlerken, taşıt arzının artması ve kampanyalar birinci el araç satışlarını artırabilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Raporda, "Yıl sonu ve 2024 yılı ilk çeyreğinde firmaların taşıt satışlarında uyguladıkları kampanyalar ve taşıt tedarikindeki normalleşme birinci el otomobillere olan talebin canlı kalmasında belirleyici olmuştur. Buna karşılık, taşıt fiyatlarına göre kademeli olarak uygulanan kredi değer oranı düzenlemesinde fiyat güncellemesine gidilmemesi taşıt alımlarında kredi kullanımını önemli ölçüde yavaşlatmıştır" denildi.

İkinci el taşıt devirlerinde gözlenen yavaşlamanın da sıfır araç satışlarındaki avantajlı koşullar ile de ilişkili olduğu değerlendirildi.

Ayrıca, devri yapılan taşıt adetlerinin 2023 yılı üçüncü çeyreğinden bu yana gerilemeye devam ettiği, taşıt sahiplik oranının son yıllardaki artışını sürdürerek yüzde 18 olduğu kaydedildi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), markaların ellerindeki GSR kapsamına girmeyen stokları 7 Temmuz'a kadar eritmek adına kampanyalara hız verdiğini belirterek, bazı markaların ise bu kapsamda 'zararına' bile kampanya yaptıklarını bildirmişti.

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Bozkurt, "Nisan ayı sonunda açıklanan güvenlik normları gereği, 7 Temmuz'a kadar markaların araçları faturalandırması lazım. Bu durum, 12 ay boyunca satışı yapılabilecek bir otomobilin 2 ay içinde satılması zorunluluğunu doğurdu. Otomobil markaları 7 Temmuz'a kadar ellerinde kalan araçları satabilmek adına zararına bile kampanya yapıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.