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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 14 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 4 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 13 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira verdi

TCMB repo ihalesi
AA

İhaleye 39 milyar 500 milyon liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.

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