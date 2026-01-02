Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.430,63 %1,50
        DOLAR 43,0280 %0,15
        EURO 50,4866 %-0,15
        GRAM ALTIN 6.075,84 %1,84
        FAİZ 36,71 %-1,37
        GÜMÜŞ GRAM 102,69 %3,79
        BITCOIN 89.330,00 %1,20
        GBP/TRY 57,8779 %-0,20
        EUR/USD 1,1725 %-0,18
        BRENT 60,68 %-0,28
        ÇEYREK ALTIN 9.933,00 %1,83
        Haberler Ekonomi Para TCMB rezervlerinde artış - Para Haberleri

        TCMB rezervlerinde artış

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 26 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 560 milyon dolar artarak 193 milyar 872 milyon dolara yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 15:19 Güncelleme: 02.01.2026 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        TCMB rezervlerinde artış
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, 26 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 432 milyon azalarak 76 milyar 978 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 19 Aralık'ta 79 milyar 410 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

        Bu dönemde altın rezervleri de 3 milyar 991 milyon dolar artışla 112 milyar 903 milyon dolardan 116 milyar 894 milyon dolara yükseldi.

        Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 26 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 560 milyon dolar artarak 192 milyar 312 milyon dolardan 193 milyar 872 milyon dolara çıktı.

        TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

        Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
        26.01.2024 48.007 89.154 137.161
        23.02.2024 49.271 82.479 131.750
        29.03.2024 54.378 68.748 123.126
        26.04.2024 59.113 64.967 124.080
        31.05.2024 59.740 83.909 143.648
        28.06.2024 58.077 84.833 142.910
        19.07.2024 59.214 94.695 153.910
        29.08.2024 60.043 89.329 149.373
        27.09.2024 63.566 93.824 157.390
        25.10.2024 65.894 93.504 159.398
        1.11. 2024 66.614 93.005 159.619
        13.12.2024 65.307 98.175 163.482
        24.01.2025 68.232 99.328 167.560
        14.02.2025 72.475 100.677 173.152
        21.03.2025 74.785 88.328 163.114
        04.04.2025 76.422 77.838 154.261
        30.05.2025 83.164 70.026 153.190
        13.06.2025 86.543 72.744 159.289
        25.07.2025 85.223 86.625 171.848
        29.08.2025 87.326 91.031 178.357
        05.09.2025 90.931 89.176 180.107
        17.10.2025 111.169 87.273 198.442
        07.11.2025 103.061 81.985 185.047
        14.11.2025 107.389 80.043 187.432
        05.12.2025 109.675 76.763 186.438
        12.12.2025 112.153 78.651 190.805
        19.12.2025 112.903 79.410 192.312
        26.12.2025 116.894 76.978 193.872
        ÖNERİLEN VİDEO

        Kayseri'de AFAD ekipleri mahsur kalan araçlara koştu

        Kayseri'nin Sarız ilçesinde kar yağışı nedeni ile kayarak kaza yapan ve mahsur kalan araçlara AFAD ekipleri koştu. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Kadınlar dikkat! O anlar kamerada! Eski kız arkadaşa korkunç tuzak!
        Kadınlar dikkat! O anlar kamerada! Eski kız arkadaşa korkunç tuzak!
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Klinik değil ev! Akılalmaz görüntüler!
        Klinik değil ev! Akılalmaz görüntüler!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        Trump sağlık sorunu iddialarına yanıt verdi
        Trump sağlık sorunu iddialarına yanıt verdi
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı