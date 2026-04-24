        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini açıkladı

        TCMB "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini açıkladı

        Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2026 ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini açıkladı. Yıllık enflasyon beklentileri, nisanda piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için yükseldi

        Giriş: 24 Nisan 2026 - 11:32 Güncelleme:
        Hanehalkının enflasyon beklentileri yükseldi

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2026'ya ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

        Buna göre, nisanda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 1,22 puan artarak yüzde 23,39 seviyesine, reel sektör için 0,8 puan artarak yüzde 33,70 seviyesine, hanehalkı için 1,67 puan artarak yüzde 51,56 seviyesine çıktı.

        Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı geçen aya göre 0,57 puan azalarak yüzde 14,57 seviyesinde gerçekleşti.

        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        "Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"
        40 kişi hayatını kaybetmişti... Tayland'da yakalandı!
        Kamuflajlı ve silahlı fotoğrafı ortaya çıktı!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Meta iş gücünün yüzde 10'unu çıkartıyor
        Yapay zeka siber saldırıların etkisini artırıyor
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        "Beşiktaş kupa aşkına"
        Bekarlığa veda etti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        En etkili isimler Time 100 Galası'nda
        Bu sistemi kim, nasıl kurdu?
        Zorbalığı yargıya taşıyor
        Hayranı Kur'an-ı Kerim hediye etti