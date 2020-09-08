TEB saat kaçta açılıyor

TEB Bankası’nın çalışma saatleri merak edilerek araştırılıyor. Peki, TEB Bankası saat kaçta açılıyor? TEB Bankası saat kaçta kapanıyor? İşte TEB Bankası 2020 açılış ve kapanış saatleri ile ilgili merak edilenler.

TEB Bankası Çalışma Saatleri Nedir?

TEB Bankası mesai saatleri hafta içi her gün sabah 09:00 ile 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Corona Tedbirleri Çerçevesinde TEB Bankası Çalışma Saatleri Nedir?

TEB Bakası Corona Tedbirleri kapsamında geçici olarak çalışma saatlerini 12:00 ile 17:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam etmiştir.

TEB Bankası Öğle Saati Açık mı?

TEB Bankası şubeleri öğle arası tatili, 12:30 ile 13:30 saatleri arasındadır. Ancak Merkezi ve yoğun şubelerde şube kapatılmadan personel arasında nöbetleşe sistem ile yemek ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

TEB Bankası Hafta Sonu Açık mı?

TEB Bankası hafta sonu kapalı olduğundan dolayı Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir.

TEB Bankası Resmi Tatil Günleri Açık mı?

TEB Bankası dini bayramlarda ve resmi tatil günlerinde kapalı olduğundan dolayı hizmet vermemektedir.

TEB Bankası İletişim Bilgileri

Şirket Unvanı: Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

Sorumlu Kişi: Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Üst Yönetim Kurulu

TEB Bankası Genel Müdürlük: TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye 34768 / İSTANBUL

TEB Bankası Genel Müdürlük Telefonu: 0216 635 35 35

TEB Bankası Çağrı Merkezi Numarası: 0850 200 0 666