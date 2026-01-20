Tedesco, Aston Villa maçı öncesi sol beke çözüm arıyor!

Çip krizinden sonra RAM krizi... RAM krizi nedir, neden çıktı? Dünyadaki gelişmeler neler? ICE protestoları neden büyüdü? Beyin neden kötüyü unutmaz? Olumsuz anılar beyinde neden daha kalıcı? Kötü anılar neden silinmez? Galatasaray'ın ilk transferi ne zaman? Fenerbahçe Kante için ne yapacak? Burası ... Daha Fazla Göster

Çip krizinden sonra RAM krizi... RAM krizi nedir, neden çıktı? Dünyadaki gelişmeler neler? ICE protestoları neden büyüdü? Beyin neden kötüyü unutmaz? Olumsuz anılar beyinde neden daha kalıcı? Kötü anılar neden silinmez? Galatasaray'ın ilk transferi ne zaman? Fenerbahçe Kante için ne yapacak? Burası Haftasonu'nu Semiha Şahin sundu. Daha Az Göster