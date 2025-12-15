Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Tedesco'dan ilk 11'de üç değişiklik - Fenerbahçe Haberleri

        Tedesco'dan ilk 11'de üç değişiklik

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son oynadıkları Brann maçı 11'ine göre Konyaspor müsabakasına 3 değişiklikle çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 20:33 Güncelleme: 15.12.2025 - 20:33
        Tedesco'dan ilk 11'de üç değişiklik!
        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor.

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Brann maçı 11'inden 3 değişikliğe gitti.

        Orta sahada İsmail Yüksek'in yerine Edson Alvarez şans bulurken, hücumda Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri'nin yerine Marco Asensio ile Jhon Duran görev aldı.

        FENERBAHÇE 11'İ

        Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Edson Alvarez, Fred, Marco Asensio, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran 11'i ile başladı.

        Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Haydar Karataş ise yedek bekledi.

        SARI LACİVERTLİLER'DE EKSİKLER

        Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Portekizli defans Nelson Semedo ile Çağlar Söyüncü'nün tedavileri sürüyor. Afrika Uluslar Kupası için ülkelerine giden Yousef En-Nesyri ve Dorgeles Nene'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş kadroda yer almadı.

        İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'nun da kadro dışı durumları devam ediyor.

        TRİBÜNLER DOLDU

        Bu sezon lig ve Avrupa maçlarında dolu tribünlere oynayan Fenerbahçe'de taraftarlar hafta içi ve akşam saati olmasına rağmen tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Isınma esnasında futbolcular tek tek tribünlere çağrılırken, beste ve tezahüratlar yapıldı. İlk düdükle birlikte taraftarlar takımlarına yoğun destek verdi.

        Öte yandan Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, seremoniye futbolcularla birlikte çıktı.

        NOVİ PAZAR TARAFTARLARI KADIKÖY'DE

        Sırp takımı olan Novi Pazar'ın taraftarları Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasını izlemek için Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne geldi. Seremoni öncesi stat hoparlöründen, "Kardeş kulübümüz Novi Pazar kulübünün taraftarlarını stadımızda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" denilirken, Fenerbahçeli taraftarlar da alkışlarla karşıladı.

