Tediye ödemeleri ne zaman? sorusunun cevabı geldi. Kamuda çalışan tüm işçileri ilgilendiren ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete’de yayımlandı. İşte 2021 tediye ödemeleri ile ilgili detaylar...

TEDİYE NE ZAMAN ÖDENECEK? 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kamu işçilerine ilave tediyenin ilk yarısı 16/07/2021 tarihinde, ikinci yarısı ise 17/12/2021 tarihinde ödenecek.

TEDİYE NEDİR?

Kamu işçilerine yılda 52 günlük çıplak ücret tutarında ilave tediye ödeniyor. İlk 26 günlük kısmın ödemeleri 22 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak. İkinci 26 günlük kısmın ödeme tarihlerinin ise Ağustos ayında belli olması bekleniyor.

31 Ocak’ta ödenecek en düşük ilave tediye tutarı, asgari ücretle çalışan işçiler için brüt 1275 TL olacak. İlave tediye kamu kurumlarında taşerondan kadroya alınan işçilere de ödeniyor.