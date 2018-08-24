ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in itiraflarının ardından başlayan 'görevden azil' tartışmalarına Trump'ın mevcut avukatı Rudy Giuliani de katıldı.

Sky News'e konuşan Giuliani, Trump'ın azledilmesine ilişkin gelen bir soruya, "Azledilmenin tamamen korkunç olacağını düşünüyorum. Bunun için bir neden yok. Başkan Ruslarla gizli anlaşma yapmadı. Yargıyı engellemedi. Cohen'in söylediği her şeyin aksi ıspatlandı. Onu sadece siyasi nedenlerle azledebilirsiniz ve buna karşı Amerikan halkı ayaklanır" ifadelerini kullandı.

Giulani ayrıca, Trump'ın tertemiz olduğunu ve eski avukatı Michael Cohen'in büyük bir yalancı olduğunu söyledi.

Dün de Donald Trump, azledilme tartışmalarıyla ilgili olarak konuşmuş ve kendisinin azledilmesi durumunda piyasaların çökeceğini belirtmişti.

TRUMP: SOSYAL MEDYA DEVLERİ MİLYONLARI SUSTURUYOR

ABD Başkanı'ndan dikkat çeken bir çıkış da bugün geldi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Donald Trump, sosyal medya devlerinin milyonlarca insanı susturduğunu söyledi.

Trump, "İnsanlar neyin gerçek neyin gerçek olmadığına sansür olmaksızın kendileri karar vermeli" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü sosyal medya platformları Facebook ve Twitter, geçtiğimiz günlerde İran ve Rusya bağlantılı sahte ve manipüle edici hesapları sildiğini açıklamıştı.

Facebook ve Twitter, İran ve Rusya ile bağlantılı birçok kısmını sahte olmaları ve manipüle edici davranışlarda bulunmaları nedeniyle askıya aldığını, birçoğunu ise sildiğini bildirmişti.

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg 650'den fazla hesap ve grubun insanları yanılttıklarının tespit edildiğini bildirirken, Twitter askıya alınan 284 hesabın İran'la diren bağlantısının olduğunu tespit ettiklerini açıklamıştı.

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