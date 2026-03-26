        Tehlikeli Miras filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tehlikeli Miras filmi ne zaman vizyona girdi?

        Tehlikeli Miras filmi konusu ve oyuncuları: Tehlikeli Miras filmi ne zaman vizyona girdi?

        Tehlikeli Miras (Largo Winch) filmi, beyaz perdenin ardından 26 Mart Perşembe akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Julien Rappeneau, Jérôme Salle, Philippe Francq'ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Jérôme Salle oturmaktadır. Film, The Heir Apparent: Largo Winch adıyla Belçika çizgi romanından uyarlanmıştır. Peki, Tehlikeli Miras filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tehlikeli Miras filmi ne zaman vizyona girdi? İşte Tehlikeli Miras filmi konusu ve oyuncuları...

        Giriş: 26.03.2026 - 18:32 Güncelleme:
        Tehlikeli Miras filmi konusu

        Tehlikeli Miras filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleci ile buluşuyor. 2009 tarihinde gösterime giren film, 2012 Saturn Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film dalında aday gösterildi. Filmin başrollerini Tomer Sisley ve Kristin Scott Thomas paylaşıyor. Peki, Tehlikeli Miras filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tehlikeli Miras filmi ne zaman vizyona girdi? İşte detaylar...

        TEHLİKELİ MİRAS FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Zengin iş insanı Nerio Winch’in şüpheli ölümü, kurduğu dev şirkette büyük bir güç mücadelesini tetikler. Yönetim kurulu, Winch’in herkesten sakladığı Largo adında bir oğlu olduğunu öğrenince dengeler değişir.

        Özgür ruhlu, asi ve tehlikeli bir hayat süren Largo, babasının ölüm haberini alır almaz gerçeğin peşine düşer. Hem bu gizemli ölümü aydınlatmak hem de miras kalan imparatorluğu korumak için, babasının düşmanlarına karşı zorlu ve acımasız bir mücadeleye atılır.

        TEHLİKELİ MİRAS FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Tomer Sisley, Largo Winch rolünde.

        Kerian Mayan Largo Winch rolünde çocukken

        Mélanie Thierry, Léa/Naomie rolünde

        Bojana Panić, Melina rolünde.

        Karel Roden, Mikhail Korsky rolünde.

        Kristin Scott Thomas, Ann Ferguson rolünde.

        Miki Manojlović Nerio Winch rolünde

        Benedict Wong, William Kwan rolünde.

        Radivoje Bukvić Goran rolünde

        Elizabeth Bennett, Bayan Pennywinkle rolünde.

        Steven Waddington, Stephan Marcus rolünde.

        Ivan Marevich, Josip rolünde.

        Anne Consigny, Hannah rolünde.

        Gilbert Melki, Freddy rolünde.

        David Gasman, Meyer rolünde.

        Nicolas Vaude, Gauthier rolünde.

        Jefferson Cortez Brezilyalı Polis Memuru Olarak

        Emerson Cortez Brezilyalı Polis Memuru olarak

        Predrag Vasić Danis Vlatković rolünde

        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün ne oldu? 26 Mart 2026'nın haberleri
        Bugün ne oldu? 26 Mart 2026'nın haberleri
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Önce güneş sonra yağmur! Sıcaklıklar da artıp azalacak!
        Önce güneş sonra yağmur! Sıcaklıklar da artıp azalacak!
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Osimhen'e Barça kancası!
        Osimhen'e Barça kancası!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali