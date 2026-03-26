Tehlikeli Miras filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleci ile buluşuyor. 2009 tarihinde gösterime giren film, 2012 Saturn Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film dalında aday gösterildi. Filmin başrollerini Tomer Sisley ve Kristin Scott Thomas paylaşıyor. Peki, Tehlikeli Miras filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tehlikeli Miras filmi ne zaman vizyona girdi? İşte detaylar...

TEHLİKELİ MİRAS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zengin iş insanı Nerio Winch’in şüpheli ölümü, kurduğu dev şirkette büyük bir güç mücadelesini tetikler. Yönetim kurulu, Winch’in herkesten sakladığı Largo adında bir oğlu olduğunu öğrenince dengeler değişir.

Özgür ruhlu, asi ve tehlikeli bir hayat süren Largo, babasının ölüm haberini alır almaz gerçeğin peşine düşer. Hem bu gizemli ölümü aydınlatmak hem de miras kalan imparatorluğu korumak için, babasının düşmanlarına karşı zorlu ve acımasız bir mücadeleye atılır.

TEHLİKELİ MİRAS FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Tomer Sisley, Largo Winch rolünde.

Kerian Mayan Largo Winch rolünde çocukken

Mélanie Thierry, Léa/Naomie rolünde

Bojana Panić, Melina rolünde.

Karel Roden, Mikhail Korsky rolünde.

Kristin Scott Thomas, Ann Ferguson rolünde.

Miki Manojlović Nerio Winch rolünde

Benedict Wong, William Kwan rolünde.

Radivoje Bukvić Goran rolünde

Elizabeth Bennett, Bayan Pennywinkle rolünde.

Steven Waddington, Stephan Marcus rolünde.

Ivan Marevich, Josip rolünde.

Anne Consigny, Hannah rolünde.

Gilbert Melki, Freddy rolünde.

David Gasman, Meyer rolünde.

Nicolas Vaude, Gauthier rolünde.

Jefferson Cortez Brezilyalı Polis Memuru Olarak

Emerson Cortez Brezilyalı Polis Memuru olarak

Predrag Vasić Danis Vlatković rolünde