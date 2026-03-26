Tehlikeli Miras (Largo Winch) filmi, beyaz perdenin ardından 26 Mart Perşembe akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Julien Rappeneau, Jérôme Salle, Philippe Francq'ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Jérôme Salle oturmaktadır. Film, The Heir Apparent: Largo Winch adıyla Belçika çizgi romanından uyarlanmıştır.
Tehlikeli Miras filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleci ile buluşuyor. 2009 tarihinde gösterime giren film, 2012 Saturn Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film dalında aday gösterildi. Filmin başrollerini Tomer Sisley ve Kristin Scott Thomas paylaşıyor.
TEHLİKELİ MİRAS FİLMİ KONUSU NEDİR?
Zengin iş insanı Nerio Winch’in şüpheli ölümü, kurduğu dev şirkette büyük bir güç mücadelesini tetikler. Yönetim kurulu, Winch’in herkesten sakladığı Largo adında bir oğlu olduğunu öğrenince dengeler değişir.
Özgür ruhlu, asi ve tehlikeli bir hayat süren Largo, babasının ölüm haberini alır almaz gerçeğin peşine düşer. Hem bu gizemli ölümü aydınlatmak hem de miras kalan imparatorluğu korumak için, babasının düşmanlarına karşı zorlu ve acımasız bir mücadeleye atılır.
TEHLİKELİ MİRAS FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Tomer Sisley, Largo Winch rolünde.
Kerian Mayan Largo Winch rolünde çocukken
Mélanie Thierry, Léa/Naomie rolünde
Bojana Panić, Melina rolünde.
Karel Roden, Mikhail Korsky rolünde.
Kristin Scott Thomas, Ann Ferguson rolünde.
Miki Manojlović Nerio Winch rolünde
Benedict Wong, William Kwan rolünde.
Radivoje Bukvić Goran rolünde
Elizabeth Bennett, Bayan Pennywinkle rolünde.
Steven Waddington, Stephan Marcus rolünde.
Ivan Marevich, Josip rolünde.
Anne Consigny, Hannah rolünde.
Gilbert Melki, Freddy rolünde.
David Gasman, Meyer rolünde.
Nicolas Vaude, Gauthier rolünde.
Jefferson Cortez Brezilyalı Polis Memuru Olarak
Emerson Cortez Brezilyalı Polis Memuru olarak
Predrag Vasić Danis Vlatković rolünde