Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        TEİAŞ İŞÇİ ALIMI 2026: TEİAŞ 402 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? TEİAŞ kadro dağılımı

        TEİAŞ 402 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

        Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından yapılan son açıklamada, ön lisans mezunları arasından 402 sürekli işçi alınacağı duyuruldu. Kurumda görev almak isteyen adaylar başvuru takvimi ve şartlara ilişkin ayrıntıları araştırırken, kadroların önemli bir kısmının teknik pozisyonlardan oluşacağı belirtildi. Peki, TEİAŞ 402 sürekli işçi alımı için başvurular ne zaman yapılacak ve hangi şartlar aranıyor? İşte merak edilen tüm detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 12:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TEİAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere 402 personel alımı gerçekleştirilecektir. Başvurular 13 Nisan 2026 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden başlayacaktır" ifadeleri kullanıldı. Bu kapsamda iş başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde

        2

        TEİAŞ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, ilan İŞKUR’un internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren 13-17 Nisan 2026 tarihleri arasında 5 gün içinde başvurularını yapabileceklerdir.

        3

        BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIYOR?

        Başvurular Türkiye İş Kurumu İl veya Şube Müdürlükleri üzerinden, İŞKUR’un e-Şube sistemi (https://esube.iskur.gov.tr/) aracılığıyla “İş Arayan” girişi yapılarak ya da e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

        Adaylarda aranacak özel şartlar, İŞKUR iş ilanlarında ve TEİAŞ’ın resmi internet sitesi (www.teias.gov.tr) üzerinden yayımlanacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınavın tarihi, saati, yeri ve istenen belgeler ise 15 Mayıs 2026 tarihinde TEİAŞ’ın “Duyurular” bölümünde ilan edilecektir.

        4

        TEİAŞ 402 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

        “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 324'ü Elektrik, 40'ı Elektronik, 14'ü İnşaat, 8'i Harita, 4'ü Makine, 2'si Sıhhi Tesisat, 2'si Kimya, 1'i Kaynak ve 1'i Teknik Ressam olmak üzere toplam 396 Tekniker ile yardımcı hizmetlerde görev alacak Ön lisans mezunu 3 Aşçı, 2 Resepsiyon Görevlisi ve 1 Garson olmak üzere toplam 6 personel alınacaktır.

        5

        BAŞVURU ŞARTLARI

        TEİAŞ işçi alımı için adayların genel ve unvanlara özel bazı şartları taşıması gerekmektedir. Başvuru yapacak adayların dikkat etmesi gereken başlıca şartlar şunlardır:

        -İlan edilen her bir unvan için belirlenen ön lisans programlarından mezun olmak gerekmektedir. Örneğin, Elektrik Teknikeri için Elektrik veya Elektrik Enerjisi Üretim, İletim, Dağıtım programlarından mezuniyet şartı aranmaktadır.

        -Adayların 35 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. Buna göre, 13 Nisan 1991 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecektir.

        -2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P93 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olmak şartı aranmaktadır.

        -Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak) gerekmektedir.

        -Çalışılacak pozisyonun niteliğine göre, çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olmak veya görevini yapmasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak gibi sağlık şartları aranmaktadır.

        -4857 sayılı İş Kanunu ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te belirtilen genel şartları taşımak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
