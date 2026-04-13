BAŞVURU ŞARTLARI

TEİAŞ işçi alımı için adayların genel ve unvanlara özel bazı şartları taşıması gerekmektedir. Başvuru yapacak adayların dikkat etmesi gereken başlıca şartlar şunlardır:

-İlan edilen her bir unvan için belirlenen ön lisans programlarından mezun olmak gerekmektedir. Örneğin, Elektrik Teknikeri için Elektrik veya Elektrik Enerjisi Üretim, İletim, Dağıtım programlarından mezuniyet şartı aranmaktadır.

-Adayların 35 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. Buna göre, 13 Nisan 1991 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecektir.

-2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P93 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olmak şartı aranmaktadır.

-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak) gerekmektedir.

-Çalışılacak pozisyonun niteliğine göre, çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olmak veya görevini yapmasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak gibi sağlık şartları aranmaktadır.

-4857 sayılı İş Kanunu ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te belirtilen genel şartları taşımak.