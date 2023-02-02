FRAMBUAZ SİRKESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

- Sudan kaynaklı kireç ve diğer faktörlere karşı saçı onaran ve koruyan frambuaz sirkesi, cansızlaşan saçların harika bir görüntü kazanmasını sağlar.

- Özel formülü ve güçlü performansı sayesinde geleneksel saç kremlerinden çok daha etkili bir şekilde saçlarınızın elektriklenmesini engeller ve yumuşamasına yardımcı olur.

- İçeriğindeki besleyici ve nemlendirici özelliği ile saç telinizde koruyucu bir tabaka oluşturur. Özel aktifler ve sirke sayesinde ağırlık yapmadan ışıldayan saçlara kavuşmanızı sağlar.

- İşlem görmekten yıpranan ve karışmış saçları kolaylıkla açar ve düzeltir. Boyalı ve boyasız saçların gözle görülür bir şekilde kabarmasını ve elektriklenmesini önler. Bir yandan saçlarınızın bakımını sağlarken, diğer yandan saçlarınızı yumuşak ve sağlıklı tutmaya da yardımcı olur.

- Saçlarınızda kalıntı bırakmadan su ile kolayca arınarak durulanır. Saç derisinde oluşan kepeklenmeyi büyük ölçüde azalttığı yapılan klinik testlerle kanıtlanmıştır.

- Vitamin C bakımından zengin ve canlandırıcı özelliğe sahip ahududu özü ile saçlarınızın uzamasına yardımcı olurken saçlarınızda mis gibi bir koku ve tazelenmiş bir his bırakır.