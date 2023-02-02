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Tek malzeme ile yıpranmış saçların doğal ilacı: Evde kolayca yapabileceğiniz Frambuaz sirkesi ile göz kamaştırın!

Sirkenin iyi gelmediği yer nerdeyse yok gibi. Salatalardan temizliğe, cilt sağlığından saç bakımına kadar geniş çağlı bir kullanım alanı olan sirkenin doğal ve yan etkisiz olması cazibesini daha da artırıyor. Sirkenin bir çok çeşidi bulunuyor ancak saçları ipek gibi yapan, kabaran saçların 8 saniyede elektriğini alan muhteşem frambuaz sirkesine bayılacaksınız. Sirkenin hem sağlık alanında hem de güzellik için binlerce yıldır kullanıldığını biliyoruz. Çok eskilerden beri kadınlar sirkenin güzelleştirici gücünden faydalanmıştır. Ancak sirkenin keskin kokusu bir o kadar da rahatsız edici. Hele ki bir de bunu saçlarınıza sürdüğünüzde bu kokudan rahatsızlık duyabilirsiniz. İşte tamda burada frambuaz sirkesinin farkı devreye giriyor. Son zamanlarda oldukça popüler olan frambuaz sirkesinin oldukça hoş aromatik bir kokusu var. Üstelik kurumuş ve şekil almakta zorlanan saçların doğal ilacı frambuaz sirkesini evde doğal olarak yapmanız mümkün! İşte frambuaz sirkesinin faydaları ve tarifi…

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  • Tek malzeme ile yıpranmış saçların doğal ilacı: Evde kolayca yapabileceğiniz Frambuaz sirkesi ile göz kamaştırın!

    Sağlıklı ve canlı görünen saçlara sahip olmak herkesin arzuladığı biğr durumdur. Güzel ve bakımlı görünmenin yollarndan birisi de kesinlikle parlak ve gözalıcı saçlardan geçiyor. Sağlıklı saçlara sahip olmanın yolu ise onlara iyi bir bakım yapmaktan geçiyor. Son dönemde çoğalan kozmetik ürünlerin çeşitliliği arttıkça güvenilirliği de aynı oranda azalmakta. özellikle kış döneminde kabaran, elektriklenen ve kuruyan saçların bakımı için frambuaz sirkesi muhteşem bir bakım önerisi olacaktır. Büyülü ve hoş kokusu da hem uygulama esnasında hem de sonrasında rahatlatıcı etkisiyle de ön plana çıkar. Peki bu sirkeyi tek bir malzemeyle evinizde yapabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte saçlarınıza şifa olacak evde frambuaz sirkesi yapımı ve tarifi üzerine tüm detaylar…
  • Tek malzeme ile yıpranmış saçların doğal ilacı: Evde kolayca yapabileceğiniz Frambuaz sirkesi ile göz kamaştırın!

    FRAMBUAZ SİRKESİ NEDİR, FAYDALARI NELERDİR?

    Kozmetik sektörünün aksine doğal ürünlerin gücünden faydalanmak hem sağlıklı bir yaşam hem de güzel bir görünüm için çok daha akıllıca olacaktır. Binlerce yıldır çok sayıda sorunu kısa sürede ortadan kaldıran doğal ürünler ise göz ardı edilemeyecek kadar etkili. Kurumuş, yıpranmış, çabuk kabaran ve şekil almakta zorlanan saçlar için son dönemlerin en popüler doğal ürünlerinden biri olan frambuaz sirkesi, kolay yapımı ve kullanımı ile dikkat çekiyor.
  • Tek malzeme ile yıpranmış saçların doğal ilacı: Evde kolayca yapabileceğiniz Frambuaz sirkesi ile göz kamaştırın!

    Saçlarınızın eski parlaklığına ve sağlığına kavuşabilmesi için uygulayacağınız frambuaz sirkesi, içerdiği antioksidanlar sayesinde saç problemlerini kısa sürede çözüme ulaştırır.

    Saçların yıpranması, hacimsizleşmesi, dökülmesi gibi sorunlarla uğraşıyorsanız frambuaz sirkesi sizin için en etkili yöntemlerden biri olabilir. Doğal bir yöntem olan bu sirkenin kullanımı son günlerde oldukça revaçta.
  • Tek malzeme ile yıpranmış saçların doğal ilacı: Evde kolayca yapabileceğiniz Frambuaz sirkesi ile göz kamaştırın!

    Frambuaz sirkesi, meyvenin sirkeleştirilmesi sayesinde elde ediliyor ve adeta hem doğal hem de mucizevi bir etki gösterdiğine dair birçok geri dönüş alıyor. Yıpranmış saçlarınızı eski haline getirebilme gücüne sahip olan bu sirkeyi kullanırken ise birkaç bilgiye sahip olmanın önemli faydaları bulunuyor. Öncelikle seçtiğiniz frambuaz sirkesinin organik olmasına dikkat etmeniz önemli. Böylece ürünün tüm doğal etkilerini çok daha iyi görebilirsiniz. Frambuaz sirkesinin ilk etkilerinden biri ise saçlarınızı dış faktörler nedeniyle cansızlaşmasına karsı korumasıdır.
  • Tek malzeme ile yıpranmış saçların doğal ilacı: Evde kolayca yapabileceğiniz Frambuaz sirkesi ile göz kamaştırın!

    Frambuaz sirkesinin elma, üzüm gibi klasik sirkelerden en büyük farkı ise kokusu. Oldukça hoş bir kokuya sahip olan bu sirke, uygulama esnasında da sonrasında da saçlarınızda oldukça seveceğiniz bir koku bırakır. Ayrıca kendiniz de hazırlayabileceğiniz bu sirke, tonik olarak düzenli kullanımda, kaşıntı, yağlanma, saç derisinde ortaya çıkan kepeklenme ve tahriş gibi sorunları da ortadan kaldırabilir. Üstelik saçların elektriklenmesinin çok hızlı bir şekilde önüne geçiyor.
  • Tek malzeme ile yıpranmış saçların doğal ilacı: Evde kolayca yapabileceğiniz Frambuaz sirkesi ile göz kamaştırın!

    FRAMBUAZ SİRKESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

    - Sudan kaynaklı kireç ve diğer faktörlere karşı saçı onaran ve koruyan frambuaz sirkesi, cansızlaşan saçların harika bir görüntü kazanmasını sağlar.

    - Özel formülü ve güçlü performansı sayesinde geleneksel saç kremlerinden çok daha etkili bir şekilde saçlarınızın elektriklenmesini engeller ve yumuşamasına yardımcı olur.

    - İçeriğindeki besleyici ve nemlendirici özelliği ile saç telinizde koruyucu bir tabaka oluşturur. Özel aktifler ve sirke sayesinde ağırlık yapmadan ışıldayan saçlara kavuşmanızı sağlar.

    - İşlem görmekten yıpranan ve karışmış saçları kolaylıkla açar ve düzeltir. Boyalı ve boyasız saçların gözle görülür bir şekilde kabarmasını ve elektriklenmesini önler. Bir yandan saçlarınızın bakımını sağlarken, diğer yandan saçlarınızı yumuşak ve sağlıklı tutmaya da yardımcı olur.

    - Saçlarınızda kalıntı bırakmadan su ile kolayca arınarak durulanır. Saç derisinde oluşan kepeklenmeyi büyük ölçüde azalttığı yapılan klinik testlerle kanıtlanmıştır.

    Vitamin C bakımından zengin ve canlandırıcı özelliğe sahip ahududu özü ile saçlarınızın uzamasına yardımcı olurken saçlarınızda mis gibi bir koku ve tazelenmiş bir his bırakır.
  • Tek malzeme ile yıpranmış saçların doğal ilacı: Evde kolayca yapabileceğiniz Frambuaz sirkesi ile göz kamaştırın!

    - Yıpranmış saçları eski haline geri getirdiği gibi, saç derisi problemlerini, kepek sorununu da kökünden yok eder.

    Kırık uç, cansızlık, dökülme ve yağlanma gibi çok sayıda sorunu ortadan kaldırmaktadır.

    - Frambuaz sirkesi, saçlarda görülen mat ve donuk görünümün kaybolmasına ve saçların nem ve parlaklık kazanmasına neden olur.

    - Saç foliküllerinin ihtiyacını karşıladığı için dökülmeleri azaltmaktadır.

    - Yağ ve kir sorunlarını ortadan kaldırır ve bu da kaşıntının yok olmasını sağlar.

    - Saçların yumuşamasına yardımcı olur.
  • Tek malzeme ile yıpranmış saçların doğal ilacı: Evde kolayca yapabileceğiniz Frambuaz sirkesi ile göz kamaştırın!

    Saç derisindeki ölü hücrelerin temizlenmesini sağlar. Bu sayede kuruluk sebebiyle oluşan kepekler önlenmiş olur.

    - Saçlarda görülen mat ve donuk görünümün kaybolmasına ve saçların hem nem hem de parlaklık kazanmasına yardımcı olur.

    - Potasyum bakımından zengin olan sirke, saçların sağlıkla uzamasına yardımcı olur.

    - Sirke, saç foliküllerinin ihtiyacını karşıladığı için dökülmeleri azaltır.

    - Saç derisini yağdan ve kirden arındırır. Ayrıca bu sebeplerden oluşan kaşıntıyı da yok eder.

    - Saç kırıklarını onarmaya yardımcı olur.

    - Saçlarınızın yumuşamasını sağlar.

    - İçerdiği antioksidanlar sayesinde saç problemlerini kısa sürede çözüme ulaştırır.
  • Tek malzeme ile yıpranmış saçların doğal ilacı: Evde kolayca yapabileceğiniz Frambuaz sirkesi ile göz kamaştırın!

    EVDE FRAMBUAZ SİRKESİ TARİFİ MALZEMELERİ

    Saçlarınızın eski parlaklığına ve sağlığına kavuşabilmesi için uygulayacağınız frambuaz sirkesi tarifi için gerekli malzemeler aşağıdaki gibidir:

    - 4 bardak taze frambuaz

    - 1 litre su

     
  • Tek malzeme ile yıpranmış saçların doğal ilacı: Evde kolayca yapabileceğiniz Frambuaz sirkesi ile göz kamaştırın!

    FRAMBUAZ SİRKESİ NASIL YAPILIR?

    - Öncelikle yeterli büyüklükteki bir frambuaza 1 litre su dökülür ve dört bardak taze frambuaz üzerine eklenir.

    - Daha sonra kavanozun üzeri hava alan pamuklu bir tülbentle kapatılır ve bir lastik ile sabitlenir.

    - 1 gece beklenir ve sonra süzülerek posası ayrılır.

    - Aynı işlem bir önceki adımda elde edilen sıvı ve yine dört bardak frambuaz ile tekrarlanır. Bütün gece bekletilir.

    - Güneş görmeyen, karanlık bir ortamda yaklaşık 1,5 ay bekletilir.

    - İlk zamanlarda gün aşırı, daha sonra da haftada bir kez olmak üzere tahta bir kaşıkla karıştırılır.

    - Frambuazlar dibe çökene kadar bu işleme devam edilir. Karıştırma işlemi yeterli seviyeye ulaşınca süzülür ve saç diplerine püskürtülebilecek bir şekilde bir şişeye koyulur.

    - Temiz ve ıslak saça masaj ile uygulanır. Aynı zamanda tonik olarak da kullanılabilir.
  • Tek malzeme ile yıpranmış saçların doğal ilacı: Evde kolayca yapabileceğiniz Frambuaz sirkesi ile göz kamaştırın!

    SAÇ SİRKESİ NASIL KULLANILIR?

    Saç sirkesi ürünlerini her banyoda kullanabilirsiniz. Genel kullanım önerisi ise en son durulama suyu aşamasında saç sirkesini kullanmak. Saçınızı şampuanladıktan sonra saç sirkesi ve saç toniğini eşit olarak uygulayın. Saçınıza masaj yapıp, 1 - 2 dakika bekletin. Ardında saçınızı durulayın.

     

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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