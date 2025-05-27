Tek Öğün Beslenme (OMAD) Nedir, Nasıl Yapılmalı? Tek Öğün Beslenme OMAD Diyetinde Nelere Dikkat Edilmeli?

OMAD Diyeti Nedir?

OMAD (One Meal A Day), kelime anlamıyla “günde bir öğün” anlamına gelir ve günün 23 saatinde hiçbir kalori alınmazken, sadece 1 saatlik bir “yemek penceresi” içinde tüm günlük kalori ve besin ihtiyacının karşılanması hedeflenir. Temelde aralıklı oruç protokollerinden biridir, ancak diğerlerine göre daha uzun açlık süresi içerir. Bu uzun açlık süresiyle vücudun insülin duyarlılığı artırılır, yağ yakımı hızlandırılır, hücresel otofaji tetiklenir ve sindirim sistemine dinlenme fırsatı tanınır.

Tek Öğün Beslenme Nasıl Yapılmalı?

OMAD diyetinin sağlıklı ve etkili olabilmesi için tek öğünün içeriği, zamanlaması ve uygulama sıklığı büyük önem taşır. İşte OMAD’ın uygulanma esasları:

Yemek saati sabitlenmeli: Vücut ritmini desteklemek için her gün aynı saatte yemek yenmelidir. Akşam saatleri genellikle tercih edilir.

Öğün dengesi korunmalı: Tabağın yaklaşık %50’si lifli sebzeler, %25’i sağlıklı proteinler (et, balık, yumurta), %20-25’i sağlıklı yağlar ve karmaşık karbonhidratlardan oluşmalıdır.

Kalori ihtiyacı karşılanmalı: Kişinin günlük enerji ihtiyacı tek öğünde alınmalı, kronik düşük kalori alımı kas kaybına ve metabolik yavaşlamaya yol açabilir. Su ve elektrolit dengesi sağlanmalı: Gün boyunca bol su içilmeli; sodyum, potasyum, magnezyum gibi mineraller dengelenmelidir. Yavaş yemek yenmeli: Tek öğünün sindirimi kolaylaştırmak ve tokluk hissini artırmak için en az 20-30 dakika içinde, iyi çiğnenerek tüketilmesi gerekir. OMAD Diyetinde Nelere Dikkat Edilmeli? Tek öğün beslenme modeli, radikal bir değişim içerdiğinden uygulanmadan önce bireyin sağlık durumu ve yaşam tarzı detaylı şekilde değerlendirilmelidir. İşte dikkat edilmesi gereken başlıca unsurlar: Yetersiz besin alımı riski: Sadece bir öğünde tüm mikro ve makro besinlerin alınması zordur. Bu nedenle öğün içeriği dengeli olmalı, gerekirse takviye kullanılmalıdır. Kas kaybı riski: Protein alımı yetersiz kalırsa kas kütlesinde azalma görülebilir. Bu nedenle protein açısından zengin ve aminoasit profili yüksek besinler tüketilmelidir.

Hormonal denge: Kadınlarda aşırı uzun açlık dönemleri, adet döngüsü ve tiroid hormonları üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Uzun süreli uygulamalarda dikkatli olunmalı, hekim kontrolü ihmal edilmemelidir. Egzersiz ile desteklenmeli: OMAD yapan bireyler özellikle direnç egzersizleriyle kas kaybını önlemeli ve metabolik sağlığı korumalıdır. Psikolojik faktörler: Aşırı kısıtlayıcı diyetler, yeme bozukluklarına yatkın bireylerde olumsuz psikolojik etkiler yaratabilir. Açlıkla baş etme kapasitesi bireysel olarak değerlendirilmelidir. Yaşam tarzı uyumu: OMAD her yaşam tarzına uygun olmayabilir. Yoğun fiziksel aktivitelerde bulunan ya da düzensiz çalışma saatlerine sahip bireylerde sürdürülebilirliği zor olabilir. OMAD Diyetinin Olası Faydaları Hızlı yağ kaybı: Uzun süren insülin baskılanması ve ketozis sayesinde yağ yakımı kolaylaşır. İnsülin duyarlılığında artış: Tip 2 diyabet riskini azaltabilir. Hücresel onarım: Otofaji mekanizması aktive olur, hücre yenilenmesi desteklenir. Zihinsel açıklık: Açlık durumunda artan ketonlar bilişsel fonksiyonları destekleyebilir.