Tek patisi olmayan ve 'Roket' adı verilen kedi, Almanya'da sahiplendirildi

Kayseri'de, yaklaşık 3 ay önce tek patisi olmayan kedi, bir vatandaş tarafından sokakta bulunarak Kayseri Hayvanları Koruma Derneği´ne (KAYHAKDER) teslim edildi.

YENİ YUVASINA TESLİM EDİLECEK

6 aylık olan kediye, özel klinikte tedavi ve aşılama işlemi yapıldı. Bir süre sonra Almanya'nın Stuttgart şehrinde yaşayan Semra Başo (51) ve ailesi tatil için geldikleri Kayseri'de, kediyi görerek sahiplenmek istedi. Gerekli işlemlerin ardından sahiplenilen kediye, Başo ailesi tarafından 'Roket' ismi verildi. Aile kediyi sahiplenmelerinin ardından yaşadıkları ülkeye döndü. Roket, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından gönüllü bir vatandaş tarafından 2 hafta sonra Almanya'ya hava yolu ile götürülerek yeni yuvasına teslim edilecek.

KAYHAKDER Yönetim Kurulu Üyesi Berkant Koray Yıldırım, "Bu yavrumuz Kayseri'de sokakta bir patisi kesik bir şekilde bulundu. Başına ne geldiğini bilmiyoruz. Burada ona çok yuva aradık ama hiç kimse engelli olduğu için sahiplenmek istemedi. Daha sonrasında Almanya'da yaşayan Başo ailesiyle tanıştık. Yolu bu yavrumuzla kesişti. Onlar sahiplenip Almanya'ya götürmek istediler. Şu anda Türkiye'deki yasal işlemlerin bitmesinin ardından Almanya'daki güzel yuvasına gidecek. Çok uzun zamandır bizle beraber, yaşının dolmasını bekliyoruz. Bundan sonraki hayatında umarım çok mutlu olacak. 5 tane daha kardeşinin olduğu bir eve gidecek. Tedavisi ve aşılama işlemleri yapıldı" ifadelerini kullandı.