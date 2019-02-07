Tek Yürek Kanada’da yaşayan Halit, eşini kaybettikten sonra, kızı Deniz ve oğlu Rüzgar’la Türkiye'ye dönmek zorunda kalmasının ardından, başka hayatlarla çıktığı yeni yollar anlatılıyor. Tek Yürek'in başrolünde Tayanç Ayaydın ve Vildan Atasever gibi başarılı oyuncuların yanı sıra, Hilmicem İntepe, Anıl Tetik, Alpay Kemal Atalan gibi genç yıldızlar da yer alıyor. Tek Yürek dizisine dair ayrıntılar haberimizde.

TEK YÜREK OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini Tayanç Ayaydın, Vildan Atasever, Hilmicem İntepe, Anıl Tetik, Alpay Kemal Atalan, Eslem Akar, Atakan Yılmaz, Tugay Bahşi, Arda Aranat, Kaan Altay Köprülü, İbrahim Yıldız ve Hakan Salınmış ile Kadriye Kenter’in paylaştığı Tek Yürek’in yönetmenliği usta isim Mehmet Ada Öztekin’e emanet.

TEK YÜREK DİZİSİ KONUSU

Kanada’da yaşayan Halit, eşini kaybettikten sonra, kızı Deniz ve oğlu Rüzgar’la yapayalnız kalır. Buz hokeyi koçluğu yaptığı takımda bir oyuncusuyla yaşadığı bir olay kariyerinin son bulmasına neden olur. Çocuklarıyla İstanbul’a, babasından kalma evlerine geri döner. Tam bu sırada, semtinin Belediye Başkanıyla tesadüfen karşılaşır ve bu vesileyle de bu pistinden haberdar olur. Başkan vizyon sahibi, spora düşkün girişimci bir kişidir. Yıllar önce buz pistini kurmuş, ‘Geri Dönüşüm’ projesi kapsamında insanları paten yapmaya teşvik etmek istemiştir. Şimdi bu mekanda daha büyük işler yapma vakti gelmiştir. Bu güzel tesadüf Halit’e yeni bir fırsat verir, bir buz hokeyi takımı kuracaktır ama kimle?

Halit hiç bir zaman kolayı seçmemiştir hayatı boyunca. Takımı mahallenin delikanlılarından kurmaya karar verir. Buz hokeyinden habersiz olan gençlerden. Kardeşi ve arkadaşları için her zorluğa göğüs geren ekibin lideri, Yiğit “Hercai”, Yusuf “Arabulucu”, Oğuzhan “Becerikli”, Akif “Çocuk kalpli”, Mazlum ve mahallenin kötü adamı Sait’in naif oğlu Umut’tan.

TEK YÜREK İLK BÖLÜM FRAGMANI