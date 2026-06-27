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        Haberler Spor Diğer Tekerlekli Sandalye Basketbol'da şampiyon Fenerbahçe

        Tekerlekli Sandalye Basketbol'da şampiyon Fenerbahçe

        Fenerbahçe İstanbul Jet, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 80-77 yenerek seriyi 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 16:02 Güncelleme:
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        Tekerlekli Sandalye'de şampiyon F.Bahçe

        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe İstanbul Jet, deplasmanda Beşiktaş'ı 80-77 yenerek seride durumu 3-1 yaptı ve 2025-2026 sezonunun şampiyonu oldu.

        Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu, siyah-beyazlıların 23-22 üstünlüğüyle sonuçlandı. Çekişmeli bir oyuna sahne olan ikinci çeyrekte de ev sahibi ekip, etkili oyunuyla soyunma odasına 42-40 önde girdi.

        Fenerbahçe İstanbul Jet, ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline aldı ve üçüncü periyodu 64-63 önde tamamladı. Son çeyrekte de etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, müsabakayı 80-77 kazandı ve seride durumu 3-1'e getirerek şampiyon oldu.

        Maçın ardından sarı-lacivertli basketbolcular ve taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.

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